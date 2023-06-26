天水圍兩幼女疑誤食毒品　醫生指劑量大恐危性命　需密切監察病況

天水圍一對2歲及4歲的女童，被表姑媽餵食懷疑危險毒物，口吐白沫送院，昏迷留醫，據指兩女父親承認家中有「大麻糖」，兩女可能曾經誤食。醫管局回覆查詢表示，兩名女童目前情況嚴重。兒科醫生唐繼昇表示，幼兒的身體系統未成熟，對毒品的新陳代謝能力較成人差，容易出現症狀或不適。如果大麻劑量高，會即時影響幼兒的神經系統或腸胃，有機會腸胃不適及嘔吐，影響循環系統、呼吸系統，甚至可能會有生命危險。



至於治療方法，唐繼昇指要視乎患者的情況，包括吸食的時間及份量，但嚴重中毒應及時送往治療，「因為可以千變萬化，時間份量愈耐，同埋年紀，變數太多，最主要係要支持佢嘅重要器官，同埋各個系統嘅功能正常，令佢減少受到傷害，減低死亡風險」。如果剛剛吸食，幼兒身體吸收量不多，醫生可能會使用不同方法阻截更多的吸收；若接觸時間長則有另外的處理方法。總體而言，要使用支援治療法，例如為患者「吊鹽水」，保持血液循環系統不受傷害，密切監察患者的呼吸，維持正常的維生指數，並觀察其神智變化、有無抽搐等，需要入住深切治療部密切監察病情，因應變化提供最適切的治療。

至於會否有後遺症，他解釋要視乎每個個案的情況，由於不清楚案中女童狀況，不能妄下判斷。但一般而言，要看幼兒的重要生命指標有無曾受影響，例如心跳、呼吸、血壓等，例如缺氧亦可能導致大腦受傷害。

唐繼昇亦指出，在本港銷售大麻屬違法，有些人自製大麻糖或偷運來港，不論成人或幼兒服食均會對身體構成傷害，他呼籲停止使用。

屯門2歲及4歲女童疑誤食大麻糖，25歲父涉疏忽照顧被捕。

消息指，兩名分別2歲及4歲女童的父母正辦離婚分居，兩名女童由父親看管，3人與女童的爺爺及叔叔同住天水圍天恒邨，母親搬出。兩名女童昨日（25日）深夜突然嘔吐，家人分別於晚上10時許及11時許報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送屯門醫院接受進一步治療。屯門醫院醫生懷疑兩名女童曾服用有毒物質，今日詢問兩人的父親，父親承認在住所儲存有大麻糖，兩名女童可能曾經誤服。警方接獲舉報後，到場拘捕該名25歲姓陳父親，案件交由元朗警區重案組跟進。兩名女童目前於屯門醫院留院治理，母親在病房門外守候，顯得憂心忡忡。

警方表示，接獲兩名女童的家人報案，指她們在天水圍天瑞路83號的住宅單位進食後身體不適。人員接報到場，經初步調查，相信兩名女童在單位內，被48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物，表姑媽與女童的25歲父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕；女童父親同時涉嫌「藏毒」。案件交由元朗警區重案組跟進。