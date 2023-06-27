上水黑漢持棍集結　的士司機見疑即報　警到場拘新義安3男

警方近期呼籲市民「見疑即報」，如發現可疑人或事件便協助舉報。一名的士司機昨日（26日）凌晨，在上水懷疑多名黑衣男子手持棍狀物聚集，隨即發揮「見疑即報」精神向警方報案。警員趕至拘捕3名有黑社會背景的男子，已暫控他們一項非法集結罪，3人將被通宵扣查，明日在粉嶺裁判法院提堂。



大埔警區反三合會行動組主管高級督察姚國威交代案情。（梁偉權攝）

大埔警區反三合會行動組主管高級督察姚國威表示，該名的士司機昨日凌晨約零時30分，駛經上水雞嶺村咪錶停車場時，看見5名穿黑衣褲的男子聚集，當中部分人手持棍狀物，遂立即報警。警員趕至在停車場發現3名可疑男子，其中一人手持鐵通，隨即截停該3名介乎19至28歲的本地男子。經初步調查後，警方以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕3人，其中一人另涉未能出示身分證明文件。警方調查顯示，事件由3名被捕人與其他人的私人糾紛引起，正調查詳情，不排除有更多人被捕。

消息：3人早前曾涉機舖爭執

消息稱，3名被捕男子均有黑幫新義安背景，警員趕至案發現場時，其中一人手持鐵通，另外兩人則拿着環保袋，警員並在附近發現4支鐵通。3人懷疑早前在遊戲機舖與人爭執後，昨日凌晨持武器欲犯案，但在行事前已被揭發及拘捕。警方正追捕餘下兩名涉案男子。

姚國威感謝熱心的士司機在工作期間，見到可能有罪案發生，便迅速通知警方，令警方可及時拘捕涉案者及阻止暴力案件發生。他並呼籲市民如目擊昨日案發經過，或有資料提供，可致電3661 3551聯絡大埔警區反三合會行動經第一隊，或致電3661 1674與大埔警署聯絡。

蕭澤頤：下月與逾40的士業商會開會 籲的士司機見疑即報

警務處處長蕭澤頤今日出席深水埗區議會會議時，亦再三呼籲，市民如遇到可疑人物或物件應立刻通知警方，見疑即報，「希望市民都可以幫下我哋手」。他又指，的士業界是警方合作無間的伙伴，下月將會與逾40個的士業商會召開會議，呼籲的士司機見疑即報。

蕭澤頤並在會上主動提及月初發生的荷里活廣場謀殺案，指近日多宗暴力案件雖然令人感到不安，而根據警方數據，相關案件較2019年同期下降近一成。但為了保障市民人身安全及增加安全感，警方一直致力打擊暴力罪案，已提醒前線警員提高警覺，亦已指示各警區加強警力，截查可疑者。