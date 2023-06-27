逾6000人涉反修例被捕結案無期　蕭澤頤指十分複雜：唔想草草了事

目前有逾6,000名涉及2019年反修例風波而被捕人士的案件懸而未決，有議員及社會人士力促警方盡快結案，警務處處長蕭澤頤曾稱2月底有交代，但至今都沒有公布。他今日（27日）出席深水埗區議會大會時表示，仍在檢視相關案件，「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」



另外本港接二連三出現傷人襲擊案，現又臨近七一，蕭澤頤表示當日會高調巡邏，並加強截停搜查，呼籲市民「見疑即報」。



▼6月27日 深水埗區議會舉行大會，警務務處處長蕭澤頤與多位區議員會面▼



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蕭澤頤在會上主動提及月初發生的荷里活廣場謀殺案，他指近日多宗暴力案件雖然令人感到不安，而根據警方數據，相關案件較2019年同期下降近一成。但為了保障市民人身安全及增加安全感，警方一直致力打擊暴力罪案，已提醒前線警員提高警覺，亦已指示各警區加強警力，截查可疑人士。

安排水警及正受訓PTU巡邏

蕭澤頤又指，七一當日將會加派警力維持治安，並指已應行政長官李家超的指示，加強巡邏，調配人手，除了一般前線巡邏外，警方將安排部分水警到陸上作高調巡邏，亦會調動正受訓的機動部隊成員，加強截停搜查。

蕭澤頤再三呼籲，市民如遇到可疑人物或物件應立刻通知警方，見疑即報，「希望市民都可以幫下我哋手。」他又指，的士業界是警方合作無間的夥伴，下月將會與逾40個的士業商會召開會議，呼籲的士司機見疑即報。深水埗警區指揮官朱文龍補充，警區會不時派便衣警員假扮陌生住客進入屋苑，若保安沒有阻止便會加以提醒。

蕭澤頤主動提及荷里活廣場謀殺案。他承認，近日多宗暴力案件令市民感到不安，七一當日將作高調巡邏，並加強截停搜查，呼籲市民須見疑即報。（鄧康翹攝）

首五個月逾3萬宗罪案較去年同期增41%

蕭澤頤又指出，本港去年整體錄得70,048宗罪案，較前年上升8.7%，破案率為35.2%，罪案上升主因詐騙案急增8000宗，佔罪案總數近四成。

至於今年首五個月，共有35,863宗罪案，較去年同期增加41%，暴力罪案有3,872宗，較去年同期增加598宗；詐騙案佔整體44%，較去年同期上升58%，罪案上升因科技詐騙罪案增加，以及去年第五波疫情下的罪案數字下跌。

警方首五個月瓦解多個詐騙集團，涉及超過2780宗「網上購物騙案」、「釣魚騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」等，拘捕超過 1460 人。而「反詐騙協調中心」的「18222 防騙易」熱線成功攔截5.7億元騙款。

蕭澤頤表示，警方已盡力宣傳防騙，例如在行車隧道的電台廣播植入廣告，增加電視廣告，以致在戲院播放電影前播宣傳：「想做到一個方法係你唔想聽都要你聽，希望大家一定要提高警覺。」

與電訊商合作研短訊發放人登記制度

他提及，將會與金管局和電訊商合作，對於來自境外高風險的來電中，加入預警訊息，考慮設立短訊發放人登記制度，方便市民分辨出偽冒短訊；建議銀行發現有戶口有可疑收款就通知警方，而警方新設的「防騙視伏器」手機應用程式會記錄曾詐騙的電話及網址，並對收到該電話的市民作出通知。

他續指，銀行在實時監測時，如果發現戶口有可疑收款，而該款項跟受害人的被騙款項相乎，就可通知警方，未來將會研究以人工智能技術輔助以提升行動效率。

被問反修例調查進度 蕭：比之前複雜好多，唔想草草了事

區議員袁海文問及，反修例事件被捕人士暫未被控的案件將如何處理，蕭澤頤表示仍在檢視相關案件，「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」

袁海文又指出，席上深水埗民政專員黃昕然的學運著作《同途殊歸：前途談判以來的香港學運》於公共圖書館下架，他問到蕭澤頤是否曾閱讀時，蕭澤頤回應表示未看過，不會就個別事件作出意見。