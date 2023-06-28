疑誤服大麻糖兩姊妹甦醒續留醫　母fb報平安：會叫媽咪，肯食飯

上周日（25日）天水圍一對小姊妹，疑誤服「大麻糖」嘔白泡，一度昏迷留醫深切治療部病房，其後情況由嚴重轉為穩定。女童母親昨晚（27日）於facebook發文表示，一對小姊妹已經甦醒繼續留醫ICU，惟比較沒有精神及遲鈍，幸能呼喚媽媽及如常對答，亦肯進食。她特別感謝網民集氣，又稱她們會加油。



兩名姊妹的母親昨晚於facebook發文指，女兒已經甦醒，仍然於深切治療部留醫，「雖然都係冇咩精神同比較遲鈍，但係會叫媽咪，會正常傾偈，同埋肯食飯」。女童母親又表示感謝網民集氣，她們會繼續加油。

事發上周日（25日）晚上，天水圍天瑞路83號一單位一對小姊妹突然嘔吐，家人分別於晚上10時許及11時許報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送屯門醫院接受進一步治療。屯門醫院醫生懷疑兩名女童曾服用有毒物質，警方經初步調查，相信兩名女童被48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物，表姑媽與女童的25歲父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，父親同時涉嫌藏毒被捕，案件交由元朗警區重案組跟進。

女童父親被暫控一項「藏毒」及一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今早在屯門裁判法院提堂，押後至8月23日再提訊，被告期間須還柙看管；至於48歲的表姑媽就獲准保釋，下月返回警署報到。