天水圍兩幼女疑誤食毒品　父控藏毒虐兒周三提堂　表姑媽准保釋

天水圍一對年僅4歲及2歲的小姊妹，前晚（25日）懷疑遭48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物，送天水圍醫院搶救後，再轉送屯門醫院留醫，一度陷入昏迷。兩人的25歲父親及表姑媽分別被捕。警方今日（27日）表示，小姊妹的父親已被暫控一項「藏毒」及一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，明早（28日）在屯門裁判法院提堂；表姑媽則獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。



醫管局今午（27日）回覆《香港01》查詢表示，小姊妹的情況已由嚴重轉為穩定。據了解，兩人目前已回復清醒，惟仍於深切治療部留醫。

事發前日（25日）晚上，天水圍天瑞路83號一單位一對小姊妹突然嘔吐，家人分別於晚上10時許及11時許報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送屯門醫院接受進一步治療。屯門醫院醫生懷疑兩名女童曾服用有毒物質，警方經初步調查，相信兩名女童被48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物，表姑媽與女童的25歲父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，父親同時涉嫌藏毒被捕，案件交由元朗警區重案組跟進。

消息指，小姊妹的父母正辦離婚分居，兩人由父親看管，與爺爺及叔叔同住天水圍天恒邨，母親搬出。