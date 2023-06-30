警拘19人涉提供銀行戶口洗黑錢　16宗騙案涉款逾$3500萬

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，以打擊有組織犯罪活動，大埔警區於上周一（19日）至今日（30日）展開代號「圈火」（CIRCLEFLAME）的執法行動，以打擊詐騙案及洗黑錢案件。行動中，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕11男8女（19至64歲），他們全是傀儡戶口持有人，當中涉及16宗騙案，騙款逾3500萬元。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月上旬至中旬向警方報到。



大埔警區刑事偵緝調查隊第6隊案督察黃瑩指16宗騙案中，涉及最大騙款金額為1000萬元。（翁鈺輝攝）

大埔警區刑事偵緝調查隊第6隊督察黃瑩指，被捕19人全是傀儡戶口持有人，警方相信他們被不法分子誘騙開立銀行戶口，或賣個人戶口予犯罪分子，以作接收及清洗以上騙案的犯罪得益。他們分別報稱為學生，侍應及無業等，共涉及16宗案件，包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」及「網上購物騙案」等，總損失金額逾3500萬元，受害人包括商人、老師及家庭主婦等。

在16宗騙案中，涉及最大騙款的案件是投資騙案。犯罪分子最初誘騙受害人投資虛疑貨幣，而受害人持續投資，犯罪分子會給予「回報」約1萬多元，受害人深信不疑，期間亦沒有提取金錢，直至近一個月後發現受騙，騙款金額為1000萬元。

警方呼籲，市民除了要小心各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入「洗黑錢」陷阱。警方重申，即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

黃瑩提醒，市民如有懷疑自己可能遇到騙案，可以致電警方「防騙易熱線」18222尋求協助或者用「防騙視伏App」在進行交易前或者收到可疑網址時，輸入相關資料，以評估詐騙及網絡安全風險。