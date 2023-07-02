旺角前男友闖單位擸剪刀襲夫婦　警強調案件和七一回歸無關

旺角昨晚（1日）晚上發生傷人案，一對夫婦被斬傷送院，警方到場拘捕一名男子，經調查後相信事件涉及感情糾紛，仍然封鎖現場調查，警方強調案件和七一回歸無關，只是個別暴力案件。據了解，警方檢獲約20厘米的家用剪刀和連柄30厘米長菜刀，懷疑和案件有關。



旺角警區刑事總督察陳孟豪交代案情。（黃江奇攝）

旺角警區刑事總督察陳孟豪交代案情指，昨晚（1日）一名男子進入旺角新填地街一個單位，和屋內一對夫婦因感情問題而發生爭執，隨後有人就地取材，在單位內取出利器攻擊受害人，眾人糾纏受傷，在現場一帶展開高姿態巡邏的警員接報迅速到場，在大廈門外截停3人，他們同告受傷，警方拘捕一名47歲男子，報稱菜檔員工。

陳孟豪強調是次案件和七一回歸活動無關，只是個別暴力事件，警方因應七一回歸進行高姿態巡邏，因而迅速回應案件阻止事件惡化和受害人繼續受傷。

警方表示，昨晚9時16分，37歲姓江男子、38歲姓鍾妻子，以名另一名47歲姓蔡男子在旺角新填地街455號一個單位懷疑因感情問題爭執，其後兩夫婦被蔡男以一把剪刀襲擊，警員員接報到場，經深入調查後，在場拘捕蔡男，他涉嫌「傷人」，現正被扣留調查，江男頸部及手肩受傷，鍾婦則背部受傷，清醒被送往廣華醫院治理，案件交由旺角警區重案組繼續跟進。

警方封鎖現場調查。（王譯揚攝）

消息稱，被捕47歲姓蔡男子為鍾婦的前同事及前男友，事發昨晚9時許，男疑犯破門闖入兩人位於上址唐樓單位，與兩人口角其後動武，在單位內拿起剪刀等利器襲擊兩人，過程中江男曾用摺凳還擊，3人糾纏到地下位置，驚動鄰居及途人報警。初步調查相信事件涉及感情糾紛，3人同送廣華醫院治理。警方在現場檢取一把剪刀及一把刀，現場地上亦遺漏一雙拖鞋及染血衣物。

有現場片段拍得，3名事主站於新填地街及快富街街頭，女事主上衣染血坐在地面，一名僅穿內褲、面部及身上染血的男子，向女子遞上電話，另一名手持紅衣、上身赤膊的男子則站於旁邊用衣服抹臉。另一段片段拍得多名警員持盾趕至現場，包圍手持紅衣的赤膊男，喝令「唔好郁，趴低！」，男子其後坐在地上。

有目擊者表示，當時見到男事主與男疑犯站於街上，雙方曾經爭執，惟疑犯懷疑施襲後神情恍惚，男事主其後便開始求救，約20秒後已有警員到場。