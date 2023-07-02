旺角道冧石屎｜貨車被擊中「傷勢」曝光　車頂穿窿碎片散貨斗

旺角旺角道近通菜街今午（2日）發生墮物傷人案。下午約2時半，警方接報旺角道與通菜街交界有石屎從高處墮下，擊中一輛密斗貨車，《香港01》獲讀者提供貨車「傷勢」照片，可見貨斗頂部被下墜的雜物擊穿，從內裏可見有布料及疑似海綿等物料從破口穿出，亦有碎片散落在貨斗內。57歲貨車司機僅在閃避時扭傷頸部，清醒由趕至的救護員送廣華醫院治理，事件中亦沒有其他人受傷，算是不幸中之大幸。警方就案件拘捕一名單位業主及一名業主立案法圑主席。



事發後石屎碎片橫跨旺角道往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊，附近商舖亦受波及，有壽司店店員忙於將碎片從舖面掃走，現場並有大批途人圍觀。

石屎碎片橫跨現場往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）

+ 6

警方初步調查後相信，石屎及雜物從旺角道寶安大廈天台簷蓬位置跌下，簷蓬損毀位置長約4至5米、闊約半米，地面受影響範圍面積約30米乘30米。消防及屋宇署人員其後到場，有消防員為一名屋宇署女職員戴上頭盔及安全扣，並陪同她登上雲梯升到上空視察受影響位置，消防另在現場清理仍有潛在危險的石屎。警員其後拘捕兩名男子，涉嫌容許物體從高處墮下。據悉天台外牆簷蓬倒塌位置位於16樓一個單位上方，其中一名55歲姓何被捕人是該單位的業主，另一62歲姓陳被捕人則為寶安大廈業主立案法圑主席。