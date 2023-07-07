6日內3匹賽馬陣亡　馬會：罕見及不尋常　會尋求國際獸醫專家協助

繼7月1日沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」粵港盃賽事中，馬匹「文明之光」衝線後心臟病發暴斃，昨日（6日）跑馬地夜馬再有兩匹賽馬身亡。其中「大師級」在過終點後亦懷疑暴斃；「大家開心」則比賽中途失蹄，消息指要即場人道毀滅，墮馬的澳籍騎師布文幸無大礙。馬會回覆查詢時指，3宗馬匹死亡事件實屬罕見及不尋常，賽前經獸醫確認健康狀況亦適合出賽，馬會將會展開深入內部調查，並尋求國際獸醫專家的協助。



香港賽馬會發言人指，所有馬匹於出賽前一天必須接受獸醫檢驗。賽馬日當天，獸醫也會全程監察賽駒從馬匹亮相圈前往賽道及閘前，以確保馬匹沒有出現不尋常的情況。而在每一場賽事舉行之前、舉行期間和賽事結束之後，經驗豐富的獸醫團隊均會密切監察參賽馬匹情況，確保牠們在有需要時能盡快獲得適當的護理和支援。賽駒「文明之光」、「大家開心」和「大師級」最近出賽前，均獲規管事務獸醫確認牠們的健康狀況適合出賽。

馬會又指，近日發生的3宗賽駒事故，包括「文明之光」和「大師級」的突然死亡事件實屬罕見及不尋常；牠們過往的健康紀錄並沒有任何跡象顯示會出現受傷的風險。馬會正就近日發生的事件展開深入的內部調查，並尋求國際獸醫專家的協助，包括專門研究馬匹突然死亡案例的加利福尼亞大學戴維斯分校，探討在現有的嚴謹馬匹保護政策及措施上，馬會是否可以作出進一步優化。

馬會又補充，馬會的獸醫部（診療）為香港所有競賽馬匹提供日常護理，並設有兩間世界級的馬醫院；同時另設獨立的獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策），持續監察所有賽駒，確保馬匹的健康和福祉均維持在最高水平，每匹賽駒獲得最佳照料。上個馬季，馬會完成了超過11,000次賽前獸醫檢查，本港賽馬的馬匹受傷死亡率在全球業界屬於最低之列。在最近五個馬季，逾99.9%的出賽匹次並無出現受傷情況。

馬會表示，近日發生的三宗賽駒死亡事故，實屬罕見及不尋常，將尋求國際獸醫專家協助。（資料圖片／盧翊銘攝）

7月1日，沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」粵港盃第三場1200米草地賽事中，「文明之光」取得第14名，惟衝線後倒地，有職員隨即用黑色屏障圍起。馬會表示，「文明之光」過了「凱旋門」後心臟病發，搶救無效。

昨日（6日），跑馬地夜馬第三場第5班1200米賽事，馬匹「大家開心」在最後300米直路時失蹄倒地翻滾，澳洲籍騎師布文墮馬，其後自行站起。消息指，「大家開心」因斷腳搶救無效，需即場人道毀滅；及至第七場馬匹「大師級」過終點後亦倒地，懷疑因心臟病發暴斃。