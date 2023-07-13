7懲教署人員涉強姦被捕　據悉署長指示管理層提醒同事檢點私生活

7名懲教署人員牽涉強姦案被捕，消息指被捕人年齡介乎23至38歲，其中3人涉嫌輪姦一名醉酒女子，其餘4人在旁自瀆，現已被署方勒令停職。據了解懲教署署長隨即向管理層發出指示，包括提醒同事「返工執法，放工守法」，監察及介入不檢點的私生活，強調教好新人，舉辦道德操守相關講座等。



一名31歲女子上周六（7月8日）偕2名朋友及另外7男，到尖沙咀一個短租單位玩樂，期間不勝酒力。當女事主逐漸恢復意識時，懷疑遭3人在未經其同意下強行性交，其餘4人在旁自瀆，事主事後報警求助。懲教署昨日證實，7名涉案懲教人員已被勒令停職，包括1名懲教主任、1名一級懲教助理及5名二級懲教助理。據了解，被捕7人大部份人士駐守赤柱監獄，所有被捕人現正被扣留調查。

處方對事件非常關注，據悉懲教署署長已向管理層發指示，提醒同事檢點私生活「返工執法，放工守法」，避免影響部門聲譽；管理層要監察及介入不檢點的私生活；特別強調教好新人，舉辦講座等提升道德操守相關訓練。

懲教署表示，涉案7名懲教人員包括一名懲教主任、一名一級懲教助理及5名二級懲教助理。圖為懲教署階級徽章。（懲教署網頁圖片）

懲教署昨日表示十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。