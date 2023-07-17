颱風泰利｜鯉魚門受巨浪拍打　居民促增建防波堤﹕希望政府幫幫手

颱風泰利襲港，8號風球日間維持。早上8時左右，「泰利」轉吹東至東南風，位處九龍東的鯉魚門向來是颱風期間的水浸黑點。是次風暴潮引致海水水位高達3米，有居於岸邊的村民指政府海水防禦措施不足「水閘只係表面」，促請政府盡快在新碼頭對開海面擴建防波堤：「希望政府幫幫手，希望（特首）快啲幫我哋搞啦，否則我哋住喺呢度都係唔太平㗎。」



早上8時15分，《香港01》記者去到鯉魚門，初時沒有落雨，只部份低窪地方有積水，大部份是乾地，不過風勢頗大，大浪打落碼頭發出「啪啪」聲響，花草樹木都被得東歪西倒。

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現場的店舖都沒有開門營業，玻璃窗貼上膠紙防風；居民也沒有走出來活動，村屋封上木板擋水，水閘亦放置大量沙包。海水位水漲至3米高，居住於鯉魚門新碼頭一帶的陳先生指，受颱風泰利影響，家中窗戶都被破壞。屋外雖設防水閘，但仍有洶湧海水湧入，讓他感到很不安全。

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陳先生亦指，他於該地居住50多年，每逢打風季節，整間房屋被吹到震動，颱風山竹襲港時，屋内更水浸至腳板。對於颱風引致的風暴潮及水浸問題，他感到很無奈，希望政府能多關注及協助改善有關問題。

雖然政府近年在鯉魚門對開增建防波堤，但反而海床變窄引致海水張力擴大，海水上漲，經常湧上岸邊，波及新碼頭附近的居民。即使當局已為民居設立防水閘，但陳先生形容這是「治標不治本」。

「防波堤影響咗呢邊，逼晒啲水嚟我呢邊，同政府講咗好多次，希望盡快做埋呢邊（防波堤）」。他促請政府儘快擴建防波堤至民居附近區域，讓居民在打風季節不再擔驚受怕：「希望政府幫幫手，希望（特首）快啲幫我哋搞啦，否則我哋住喺呢度都係唔太平㗎。」