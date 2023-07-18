西貢撞船．有片｜滘西洲對開遊艇與渡輪相撞 　兩人受傷送院

今日（18日）下午約4時半，西貢滘西洲對開發生撞船意外。據悉，涉事船隻為一艘遊艇及一艘高爾夫球場專用渡輪。意外中，兩名乘客背部受傷，需送往將軍澳醫院治理，警方正調查意外原因。事後遊艇及渡輪均停泊在西貢水警基地，其中渡輪「環保飛鷹號」船頭及擋風玻璃損毀，遊艇則船頭損毀。據了解，渡輪由香港賽馬會經營，由來往西貢碼頭和滘西洲賽馬會碼頭，方便市民來往高球場。《香港01》正向馬會及海事處查詢事件。



警方表示，今午4時28分接獲遊艇乘客報案，指其乘搭的遊艇與一艘渡輪在滘西洲西邊海面碰撞。救援人員接報到場，相信遊艇由滘西洲西邊往西貢方向行駛，其間懷疑與由西貢往滘西洲方向行駛的渡輪相撞。警方將案列作船隻碰撞，交海事處跟進意外原因。事件中遊艇上一名75歲姓楊男乘客，以及一名65歲姓何女乘客，分別腰及膊頭痛和頭暈，清醒送往將軍澳醫院治理。

據了解，遊艇上有一名男船長和一名女船員，載着29名互相認識的男女遊船河，事發時正在返回西貢碼頭途中；渡輪上則有3名男船長及船員，預備前往接載該公司的職員。

涉事渡輪（左）及遊艇（右）。（梁偉權攝）

翻查資料，賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場為香港唯一的公眾高爾夫球場，於1995年成立。市民若需前行，須前往西貢市中心，再經由球場專用碼頭，乘坐渡輪前往滘西洲。涉事渡輪航線需經過橋咀洲以南，每日均有班次，每20分鐘一班。