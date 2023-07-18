西貢撞船．片段曝光｜遊艇渡輪迎頭互撼　目擊者驚呼：都話撞㗎啦

今午（18日）約4時半，一艘遊艇與一隻高爾夫球場專用渡輪在西貢滘西洲對開迎頭相撞，兩人受傷。《香港01》獲讀者提供事發片段，可見兩船船速不快，但雙方狀似未有閃避，附近其他船上的人疑早見兩船有碰撞危險，提早舉機開始拍攝，大叫「撞喇撞喇撞喇！」結果兩船真的迎頭相撞，發出「嘭」一聲巨響，「都話撞㗎啦！」



事發前遊艇（右）上載有大批乘客從畫面右方駛向左方，高爾夫球場專用渡輪（左）則沿相反方向航行。附近另一艘船上的人懷疑見到兩船有碰撞危險，提早舉機開始拍攝。（讀者提供片段截圖）

讀者提供的片段顯示，事發時遊艇上載有大批乘客，從畫面右方駛向左方，高爾夫球場專用渡輪則沿相反方向航行。拍攝者與多人身在附近另一艘停泊的船上，該船有人看見遊艇與渡輪漸駛漸近，緊張高呼：「撞喇撞喇撞喇！」

惟遊艇與渡輪繼續相向而行，遊艇上原本站在船頭頭位置的人見即將撞上渡輪，馬上轉身向後方走避。約3秒後，兩船船頭互撼，發出「嘭」一聲巨響，片段拍攝者的船上有人尖叫，亦有人稱「哎呀！我都話撞㗎啦！」

撞船後，渡輪停在海面，尾部冒出黑煙；遊艇則向後退，未知是有人操控還是因碰撞的反作用力造成。至於拍攝者所在的船上，有人質疑渡輪和遊艇「唔係淨係快，佢唔扭軚呀！」，並有人連聲說「影相啦影相啦影相啦！」，亦有人轉身問旁人「有無影低相呀？」片段至此結束。提供片段的讀者表示，連旁人都早已發現兩船有相撞危險，提早舉機拍攝，質疑兩船的掌舵人「都唔識避」。

事後遊艇及渡輪均停泊在西貢水警基地，其中渡輪「環保飛鷹號」船頭及擋風玻璃損毀，遊艇則船頭損毀。兩船上合共一男一女受傷或不適，其中女子感頭暈，男子則背部及肩膊痛，均由救護車送將軍澳醫院治理。據了解，渡輪由香港賽馬會經營，由來往西貢碼頭和滘西洲賽馬會碼頭，方便市民來往高球場。《香港01》正向馬會及海事處查詢事件。

警方表示，今午4時28分接獲遊艇乘客報案，指其乘搭的遊艇與一艘渡輪在滘西洲西邊海面碰撞。救援人員接報到場，相信遊艇由滘西洲西邊往西貢方向行駛，其間懷疑與由西貢往滘西洲方向行駛的渡輪相撞。警方將案列作船隻碰撞，交海事處跟進意外原因。事件中遊艇上一名75歲姓楊男乘客，以及一名65歲姓何女乘客，分別腰及膊頭痛和頭暈，清醒送往將軍澳醫院治理。

據了解，遊艇上有一名男船長和一名女船員，載着29名互相認識的男女遊船河，事發時正在返回西貢碼頭途中；渡輪上則有3名男船長及船員，預備前往接載該公司的職員。

根據《國際海上避碰規則》，當兩艘機動船出現「對遇局面」，即在相反的或接近相反的航向上相遇，致有構成碰撞危險時，各應向右轉向，從而各從他船的左舷駛過；當一船對是否存在這樣的局面有任何懷疑時，應假定確實存在這種局面，並應採取相應的行動。