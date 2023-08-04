SEN孩單親媽｜三孩母慘遇夫不顧家　聽父遺願決離婚搬劏房迎新生

「雖然係好艱難，但好快就會過，捱過呢關就冇事。」Tammy笑容燦爛，眉宇間沒半點愁色，很難想像她曾是單親媽媽要獨力撫養三名子女，當中包括兩名特殊教育需要（SEN）兒女。她娓娓道出崎嶇人生故事：曾遭不顧家的前夫冷暴力對待，與夫家同住但關係欠佳，每日如「困獸鬥」，她要日打兩份工、變賣嫁妝維生，終患上產後抑鬱症。直至父親在病床彌留間，留下要她母子幸福生活的遺願，她終決心離婚，與子女搬到劏房。四口家雖然捱窮捱辛苦，一煲粥要食足兩日，她又要像「盲頭烏蠅」四出頻撲，為子女尋求適切的支援服務，但仍甘之如飴。慶幸在各方支援下，生活苦盡甘來，如今子女病情好轉，Tammy亦重新找到幸福，帶同子女開展新生活。她寄語同路人自強自愛，雨後終會見彩虹。



Tammy笑容燦爛，眉宇間沒半點愁色，很難想像她曾是單親媽媽要獨力撫養三名子女，當中包括兩名特殊教育需要（SEN）兒女。（黃學潤攝）

母兼父職通宵打工 婚姻家庭失意致抑鬱

與一般年輕人殊異，Tammy的十數載青春歲月，都是在打工育兒中度過。2007年，年僅19歲的她結識了前夫，很快便談婚論嫁步入婚姻，搬進夫家的300呎公屋，與前夫家人同住。婚後三年抱兩，長女甚得長輩歡心，常與奶奶同睡；次女則顯得木訥，做功課時會發脾氣，當時已有讀寫障礙跡象。

前夫做裝修賺取日薪，收入不穩，甚少補貼家用，甚至對家庭不聞不問，每晚蒲街夜不歸家。Tammy為了維持家計，要通宵兼職麵包包裝員及現鈔處理員支付生活開支，但生活仍然吃緊。她說不敢向夫家透露苦況，最困難的時候也只能變賣嫁妝，或靠父親每月數百元接濟，種種的不如意令她久鬱成疾，常以淚洗臉，終證實患上產後抑鬱症。

2014年，她早產誕下「七星仔」，但前夫棄家不顧，令Tammy的心灰意冷下萌生離婚想法。往後幾年間，小兒子情緒不受控會在街上除去衣物，確診嚴重自閉症及言語障礙，與夫家關係亦不理想。她形容是該段時間是「困獸鬥」，「喺屋企又唔開心，喺生活上又覺得唔如意」。直到2017年，病重父親寄望她照顧好一衆子女，為不辜負其臨終遺言，她決心離婚，帶子女離開這個虛有其名的「家」。

Tammy經歷至愛的父親因病離世的打擊下，決心離婚，與子女搬到劏房重過新生活。（黃學潤攝）

偕三子女住劏房 窮困中覓新天地

依家雖然落緊雨，雨後一定有陽光，相信好快見到彩虹。如果你肯堅持落去，其實好快會見到太陽出返來。 Tammy

Tammy偕子女搬到新蒲崗的唐樓劏房，支付租金及添置傢俱後，有限積蓄很快見底。次女隨後也確診輕微自閉症、讀寫障礙及專注力不足。為了全面照顧患病子女，她不得以辭去工作，省吃儉用，把錢都留給子女上課及看病。

她說為了節省開支，即使置換大型傢俬也不敢請搬運工人，如不太重，便母女三人徒手合力搬上五樓；又曾在大成街街市買了10元魚腩、兩個節瓜，煲一煲粥與三個子女分兩天吃。幸子女乖巧懂事，雖然會羡慕其他小朋友吃香喝辣，但很少扭計，反而稱﹕「算啦，咁貴唔買」，更學懂格價，會待特價才買貨品。為了嘉許子女，她會每月一次帶他們吃兒童餐，或者多花200元豪吃一頓。直至學校社工教她向食物銀行申請短期食物援助，並申請政府資助和綜援，情況才稍微好轉。

住唐樓劏房不好過，一路上要克服不少挫折。每天要爬五層樓梯上落，夏天劏房氣溫高達38度，焗熱得如蒸爐，即使開冷氣亦不及街頭涼爽，加上舊廈龍蛇混雜，治安存隱憂，她總是掛心子女安全，所以很早便教導子女防範意識。不過Tammy說，不後悔與子女搬出來住，比起前夫家庭關係複雜、家中環境壓抑，她認為在劏房裏與子女才有一片小天地，閑暇時可享親子樂，亦會與鄰居互相照應。「可能依家生活係好差，我相信將來日子會越來越好」。

Tammy說，住在新蒲崗劏房時，區內的公園是一家人玩耍的小天地。另一邊廂，也因劏房在炎炎夏日悶熱得很，她只能帶子女到公園乘涼。（黃學潤攝）

憂他人目光畫地為牢 獲機構支援重拾信念

唔好太介意人哋嘅目光，最緊要肯定咗自己，相信自己做到就可以去做，當你太介意人哋目光，任何嘢係做唔到。 Tammy

因為子女是SEN兒童，加上自己是單親媽媽，Tammy坦言曾害怕別人的奇異眼光，搬進劏房首年更常常躲在家中，很少帶子女外出。即使需要援助亦無從入手，「唔知點樣揾人幫，唔知點講……想人扶持我哋」。直至2019年獲社工轉介至心靈雞湯慈善基金會，同時獲政府資助，接受醫療支援、職業治療等服務，改善子女的自閉症狀、讀寫障礙、言語障礙的情況。

她們一家人經常由義工帶往游玩，幫助增廣見識。看見子女的情緒變化，令她意識到不應該再「收埋」自己，而是多與子女參加戶外活動，從簡單的外出用膳、行山開始，讓他們舒展身心，紓緩負面情緒，以獲健康全能發展。

現時次女就讀中一，透過興趣班發掘出對繪畫的興趣和潛能，年初曾參與課外設計與科技科比賽，獲香港機械奧運會中學組「手搖發電蟲蟲機械人短跑比賽」季軍及「手搖發電機械人拉雪橇比賽」殿軍。小兒子本身好學，亦展露資優潛質，雖然每日忙於兼顧學業及各項輔導治療，但成績沒有落下，反而自主學習跳級的内容和知識，目前他升讀小學四年級。Tammy表示看見子女的改變感到很欣慰。

住在劏房獨力照顧三子女的生活殊非易事，Tammy卻不曾後悔，因縱使艱苦但過得快樂。三名子女在得到母親充分的照顧、愛心組織及社工的支援下，健康成長。（黃學潤攝）

寄語單親人士自愛自强 苦難過後回甘甜

唔好依賴人哋去愛，最緊要係自己愛自己先。首先你愛咗自己，跟住先去愛你嘅小朋友，跟住去愛你嘅家庭。 Tammy

撥雲見日終有時，守得雲開見月明。Tammy已走出過去的苦難，積極迎向人生新階段。她偕子女與現任丈夫共建新家庭，並迎來新的小生命，一家人樂也融融。她指劏房只是她人生中的中轉站，現在終於找到能遮風避雨的港灣。

現在她亦成為心靈雞湯的義工，經常分享自身經歷以勉勵新加入的單親家庭，鼓勵他們重新振作，面對人生低谷勿放棄，不要執著於過去的挫折，而是學會自愛及自強，只要堅持總能跨過難關。

自強就係要自足……自給自足，唔需要成日人哋俾嘢你先叫滿足。 Tammy

如今子女健康成長，Tammy亦走出過去的苦難，積極迎向人生新階段，偕子女與現任丈夫共建新家庭，並迎來新的小生命，一家人樂也融融。（黃學潤攝）

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護苗基金：2889 9933

和諧之家－24小時婦女求助熱線：25220434

香港婦女中心協會－婦女求助熱線：23866255

保良局－24小時婦女求助熱線：81001155

社會福利署熱線︰23432255

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風雨蘭－性暴力受害人支援熱線：23755322