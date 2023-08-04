SEN孩單親媽│爛賭夫借貴利　抑鬱妻變虎媽險傷女兒　為孩子終重生

爛賭夫偷盡家財還欠多條貴利數、兒子患ADHD、女兒踏入反叛期……原本家境小康的阿May，嫁了「病態毒徒」的丈夫後開啟了坎坷人生，每件事都猶如巨石般壓在其肩膀上。為了維持家庭圓滿，她積蓄被夫散盡仍努力忍耐，打三份工養家還債，最終卻壓力爆煲，一度患上嚴重抑鬱症，險被「黑影人」幻覺所操控而傷及女兒。



丈夫歷年輸掉近千萬元，但夫婦誕下兩名子女後，阿May願意既往不究，但求丈夫修心養性戒賭，惜事與願違，家中「爸爸」角色長期缺席，她只好離婚做單親媽媽，卻因為太緊張子女而變成「虎媽」，嚴格管教令親子關係極差。後來她在信仰與慈善機構的支持下浴火重生，既克服心理疾病，亦學會「唔好做虎媽」，包容與傾聽子女聲音而令關係大有改善，終於走出谷底。阿May以自身經歷勉勵其他家庭，勸勉敢放下過去，展望將來，相信明天會更好。



阿May年輕時憑努力做生意小有成就，自言當時算得上是中上家庭，惟2003年結識港人前夫後，人生從此變得不一樣。（翁鈺輝攝）

為嗜賭夫散盡家財 日打三份工維生

阿May 在內地出生，年輕時憑努力幹勁做生意小有成就，積攢一筆可觀的財富。在一次來港旅遊時偶然認識到港人前夫，2003年結婚嫁到香港。惟婚後丈夫才露出「病態賭徒」的真面目，一直以來累積輸掉的金額達千萬元，更每個月向她索錢賭博。即使阿May不斷苦勸丈夫戒賭，但他每次都只獲是輕率的回應，甚至表明「我都唔自在輸贏，但求有得賭就得，死咗就唔賭」。丈夫賭債纍纍，就算逃往內地避債仍累及家人，阿May散盡家財為其還債，仍不時有大耳窿上門追數、淋紅油，令當時已懷有身孕的她每日都活在恐懼中。

2010年長女出世，已為人父的丈夫仍賭性不改，更一而再、再而三地偷取家當變賣作賭本。阿May憶述誕女後從醫院回到家，竟發現丈夫拿走家中所有值錢的東西去變賣，包括她在婚前買給自己的金器首飾。丈夫又偷又借獲得賭本後便北上賭博，全無打算照顧女兒，剛分娩的阿May，回家等着她的只有數張當票。

阿May重訴當年慘況，語調中仍透着無奈，直言當時心理壓力很大。但為維持生計及向當舖贖回抵押品，唯有將四個月大的女兒寄養在內地母親家中，她獨自留港住劏房，每日打三份工賺錢，清晨派發免費報紙後就到餐廳打工，落場時做家務助理，一直至凌晨才下班休息。這樣的生活維持了兩年多，直至女兒四歲才來港與她團聚。

阿May曾經因身兼父職生活吃力而變身「虎媽」，嚴教子女，以致親子關係惡化，後來一家人上課修補關係，如今她學會傾聽子女的聲音，亦母亦友，家庭關係融洽。（翁鈺輝攝）

「爸爸」在家庭中缺席 母親一人分飾兩角

「媽咪，『爸爸』係咪好似益力多咁食得㗎？」，女兒幼時的一個疑問，令阿May無言以對。 「爸爸」角色永遠在家庭中缺席，令女兒自少缺乏父愛，對父親的印象模糊，更不清楚「爸爸」為何物。為了給女兒一個完整家庭，她當時決心挽回婚姻，扶持丈夫向善，於是不計前嫌，着丈夫回港工作團聚。起初丈夫確是有所收斂，但好景不常，次子在2017年出世時，丈夫再次捲走家中金飾並典當，這一次阿May徹底死心，選擇離婚。

種種的壓力令阿May精神爆煲，患上嚴重的抑鬱症，其實早在女兒尚在襁褓時，她經常見到有虛幻的「黑影人」徘徊身邊，「經常有黑影喺屋企嗰窗口到，叫我俾個小朋友佢，當我抱住個女去到窗口時，個黑影又唔見咗」。這樣的情況越漸嚴重，阿May求助醫生並接受藥物治療，惟後來劑量逐漸增多，更「愈食愈深，而且食到個人瘟瘟燉燉，一日到黑好似唔知幾時天黑，幾時天光」。 幸在兒子出世的同一年，她獲朋友介紹返教會，在教友的幫助及信仰的支持下，使她慢慢脫離藥物的依賴。

阿May身兼父職擔起頭家，家裏大小事務都要她出動，令她學懂煮飯、換燈泡、修理抽油煙機，更要好好撫養一對兒女成人，責任重大，故她自知不能被抑鬱症擊倒，唯有建立強大的心理。「我經常同自己講，唔好冧呀，唔好俾個黑影人再嚟搵我，如果佢再嚟，我依家真係搞唔掂」、「冧咗兩個仔女唔知點算」。

兒子小手肌肉有問題難以發力，以致執筆寫字甚為困難，只是寫四行生字，也要阿May手執手幫忙寫兩個小時。（翁鈺輝攝）

緊記「唔好做虎媽」 漸學會包容、傾聽子女聲音

養育孩子絕非易事，阿Ｍay既要身兼父職，白臉、黑臉都是她，奈何女兒踏入反叛期，兒子又甚為佻皮，她工作回家後難免心煩氣燥，很難耐着性子與子女傾談溝通，結果只能打罵，嚴加管教，卻反導致家無寧日，她慨嘆當時自己已「精神崩潰」。

兒子就讀幼稚園K1時被學校發現有專注力不足及過度活躍症（ADHD）；小手肌肉亦有問題難以發力，執筆寫字有很大的困難，每次都要有人手執手地寫字，但他「坐唔定」，又鬧脾氣，四行字需要寫兩個多小時。當時阿May教導一個鐘就會失耐性「發火」，而女兒在該段時間受到校園欺凌，被人在網上說閒言閒語，令她無法集中精神上課，情緒受困，阿May面對孩子的問題亦未能完善處理。

到疫情肆虐之時，三人曾齊齊染疫，兒子發40多度高燒又無處求醫。一家人長時間困在家中猶如困獸鬥，精神狀況與家庭關係都非常差。惟幸在心靈雞湯慈善基金會的幫助下，一家人渡過了艱難期。後來他們經機構轉介到一間教育中心上課，學習梳理彼此的關係。阿May說課上最大的得益是學懂「唔好做虎媽」，她學會控制情緒、放軟態度，避免將脾氣發洩在家人身上，不時提醒自己「唔好鬧佢先，聽下佢講咩」，尋覓出與子女的相處之道，形容現時與長女就好像朋友一樣。她亦放下工作，變成只做散工，將全部心機放在子女身上，以改善家庭關係。

阿Ｍay現時只做散工，將全副心機放在一對子女身上，希望專心撫養兩人成人。（翁鈺輝攝）

離婚成解脫 學會放下過去生活更自在

阿May形容自己在丈夫的心目中是一棵搖錢樹，但她仍多次給予對方改過自新的機會，曾憧憬他終有一日會浪子回頭，重組四口的溫馨家庭，「以前成日覺得好委屈，點解人哋嫁嘅老公咁好，我付出咁多都無，想要啲愛，我想有個膊頭挨下都冇」。 惟丈夫仍然沉迷賭博，棄家不顧，接受離婚且無意爭奪子女撫養權，最終家庭成為真正的「四缺一」。

當被問及有否憎恨過丈夫，阿May淡然指已放下過去、沒有怨恨，又慶幸能擺脫了困擾多時的抑鬱症，現時活得自在。她勉勵有相同經歷的家庭不要放棄，「每一個人都有他的高低起跌，放下過去，展望將來，明天一定會更好」。

她勉勵有相同經歷的家庭不要放棄，「每一個人都有他的高低起跌，放下過去，展望將來，明天一定會更好」。（翁鈺輝攝）

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