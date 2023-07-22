拒為救護車開閘｜富寧花園管業處：女保安已停職　事件嚴重調查中

將軍澳富寧花園女保安員疑拒絕開閘予救護車進入，事件引起公眾熱議，紛紛批評女保安員妨礙救護車進入等同妨礙救人。涉事屋苑物業管理公司回覆《香港01》稱，該處是緊急車輛通道，由於事件性質嚴重，管理公司正展開調查，而涉事女保安員已被停職。



負責富寧花園物業管理的怡信物業有限公司高級物業主任葉先生回覆稱，該處是緊急車輛通道，事發時救護車是響號到來，處理某住戶醫療上的需要。由於事態嚴重，管理公司正展開調查，涉事女保安員現正停職，最後安排仍有待調查結果。

女保安員拒絕開閘讓救護車進入。（區議員陳耀初提供）

當區區議員陳耀初也是富寧花園居民，住了23年。他指一般而言警車、消防車及救護車等，主要經坑口村方向的閘口進出，因駛入該處後可直達各座大廈，與大堂相距僅10米左右，故甚少使用近醫院的鐵閘（即涉事鐵閘）；但近期坑口村附近有工程，不排除救護員因應路面情況，又或不熟路才駛到涉事鐵閘。

由於今次事件引起住戶關注，陳耀初立即向管業處了解詳情。他引述管理處的說法，指涉事鐵閘確實可供緊急車輛駛入，以往亦曾打開讓緊急車輛進入。不過以前有住戶自行打開鐵閘搬東西，所以才將鐵閘鎖上，但每個保安都有鎖匙，故不會出現「開唔到鎖」的情況。事件發生後，管業處已在鐵閘張貼告示，指示緊急車輛可致電控制室職員要求開閘 。

管業處已在鐵閘張貼告示，指示緊急車輛可致電控制室職員要求開閘 。（區議員陳耀初提供）

陳耀初坦言救人如救火，他與不少住戶均認為涉事鐵閘如屬緊急通道，就不應鎖上，如考慮保安問題，可加裝保安設備，如打開鐵閘便會觸動警鐘響起，又或使用一些容易拉開的索帶等工具。

至於涉事女保安當晚拒開閘，又爆粗鬧住戶，令不少街坊氣憤，陳耀初引述管理處回覆，指女保安態度欠佳，不符公司要求，除口頭訓示外，亦會根據公司內部人事程序跟進，作出正式記錄。陳耀初認為女保安表現明顯有問題，令住戶失去信心；但也有部分住戶認為她任職多年，工作盡責，故認為可交由管理處考慮處分問題。

富寧花園女保安拒為救護車開閘



根據放片上網的居民指，事發於19日晚上約10時，當時她返回屋苑近醫院的閘口，發現一輛救護車停在附近，救護員要求保安員開閘，惟男保安員向控制室通報後，控制室要求救護車兜到近坑口村迴旋處的入口進入。

據片主所述，救護員指迴旋處塞車，會延誤救人時間。在場另一名女保安員則指示救護員徒步到第4座：「4座咁近，行入去啦！」救護員為免阻礙救人，無奈抬擔架床步行入內救人。拍片者遂與另一名街坊要求保安員開閘，卻被該女保安員用粗言指罵。片段在網上街坊群組發酵，居民紛紛批評女保安阻礙救人。