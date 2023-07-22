12歲雙非男童被遺棄｜隨母抵港住賓館　母向負責人稱帶仔來港讀書

12歲「雙非」男童陳泓儒，隨母親來港入住賓館，但4日後（昨天）卻被遺棄在廣華醫院。《香港01》找到賓館負責人，陳母向她聲稱帶兒子來港讀書，不料卻棄之不顧，令人費解。



消息指，雙非男童周二（18日）隨母來港並入住油麻地區一間賓館，抵港第4日與母親到醫院登記，表示肚瀉及咳嗽，母親留他獨自在醫院接受治療。據知，母親曾指示兒子，看畢醫生後便告訴護士被母親遺棄。

《香港01》記者今日到兩母子曾入住的賓館了解詳情，負責人陳小姐表示，昨日傍晚6時許，警方曾帶男童到來調查，以她所知男童現已交由社工照顧跟進。陳小姐指，兩母子住了兩三日，與他們甚少交流，並形容男童「好乖好成熟」。

陳小姐再指，今日男童母親主動致電，陳小姐問及為何遺下兒子獨自在港，男孩母親指是帶兒子來港讀書。陳小姐指，不解其母何以遺下不顧，認為好過分。

消息指，雙非男童周二（18日）隨母來港並入住油麻地區一間賓館。（林澤鋒攝）

消息指，男童於周二（18日）隨母親抵港，並入住油麻地一間賓館。昨日早上5時，男童跟隨母親到廣華醫院登記，表示有肚瀉及咳嗽，完成登記後其母便離去。據知，母親曾告知男童，看畢醫生後便告訴護士他被母親遺棄。其後男童獨自在廣華醫院接受治理。中午12時許，男童告訴護士他被遺棄，護士得悉後報警求助，警方接手調查。據了解，男童今早上過兒童法庭，稍後將交由屯門兒童及青少年院照顧。

男童陳泓儒，年齡12歲，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮。警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡。（警方提供）

昨日（21日）中午約12時40分，警方接獲廣華醫院職員報案，指一名男童在廣華醫院急症室內徘徊。男童名叫陳泓儒，12歲，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮，被發現時戴黑色眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋。男童沒有表面傷痕，案件由油尖警區人員跟進調查。

警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電3661 9515與油尖警區人員聯絡，或電郵至ymtdiv-rr@police.gov.hk

據了解，男童為「雙非」兒童，有本港身份證，父母為內地人。男童在港並無住所，以往並非經常留港。他身體及精神健康均無礙，現交由兒童機構照顧。