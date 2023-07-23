慈樂邨火警｜四姊妹大面積二級燒傷　有生命危險　中刀妹留醫ICU

慈樂邨慈樂邨樂信樓四姊妹，今午（23日）疑因賣樓問題起爭執，長姊涉持刀指向3名妹妹，三妹奪走利刀，混亂間單位起火，四姊妹均燒傷，事後長姊涉嫌傷人被捕。據了解，長姊全身七成皮膚燒傷；奪刀的三妹除燒傷外，腰部亦有刀傷；其餘兩名姊妹亦分別被燒傷。

消防處於記者會上表示，現場為兩房單位，面積6米乘5米，廳、廁所及廚房均嚴重焚毀，火警起因調查中。現場發現有兩個起火點，火勢蔓延速度亦不尋常，認為起火原因有可疑，但儀器檢測沒有發現有助燃劑，案件交由警方調查。救護則表示，4名傷者全部傷勢嚴重，有生命危險，主要是皮膚大面積二級燒傷。其中一人腹有刀傷，留醫深切治療部。



消息稱，四姊妹姓黃，其中涉嫌持刀的長姊全身70%皮膚燒傷，單獨由救護車送院。奪刀的53歲三妹除腰部有刀傷外，雙手亦被燒傷，由另一輛救護車送院。至於53歲二妹雙手及背部燒傷，46歲幼妹全身多處燒傷，一同由救護車送院救治。4人送抵伊利沙伯醫院時仍然清醒，但未能清晰對答。

起火單位位於慈樂邨樂信樓35樓。消息稱，長姊居於涉案單位，事發前3名胞妹登門造訪，與長姊商討賣樓事宜，其間4人因是否賣樓而爆發罵戰，大家姐怒極持刀，其中一名胞妹搶刀制止，混亂期間有人中刀浴血，單位亦起火焚燒。消防於下午3時33分接報，5分鐘後趕至現場，於26分鐘後將火救熄。警方以涉嫌傷人拘捕長姊，現正調查事件。

警方表示，會進一步調查起火及受傷原因，相信事件屬單一事件，因家庭糾紛造成，無證據顯示案件涉其他人，已轉介社署跟進。案件暫列傷人處理，交黃大仙警區重案組跟進。

助理消防區長董永基（中）、高級救護主任沈家任（左）、黃大仙警區助理指揮官 (行動) 署理總督察郭俊希交代案情。（朱永倫攝）

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