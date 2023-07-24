警破51騙案　揭外傭收300元借戶口洗黑錢　七旬婦遭電騙失$2000萬

中區警區過去一周展開代號「千國」執法行動，偵破51宗騙案，涉及損失金額達5,700萬元，當中一名七旬婦人早前接獲假冒公安電話後遭騙走2,000萬元。行動中警方拘捕31人，包括17名外傭，絕大部分被捕人是傀儡戶口持有人，其中兩人已各被控一項洗黑錢罪，8月8日在東區裁判法院提堂。警方不排除有更多人被捕。



中區警區刑事調查第九隊主管偵緝督察余詩淇表示，51宗騙案涉及的本地及海外事主，年齡介乎19至91歲。其中一名71歲本地婦人於去年3月接獲假冒公安電話，指她涉及洗黑錢案，要求她提交銀行帳戶及密碼供調查，事主照做，後來發現戶口有2,000萬元被轉到陌生帳戶，即案中的傀儡戶口。

據了解，女事主是退休人士，居於山頂，她被假冒上海公安局官員指稱在內地涉及洗黑錢案後，按對方要求開設一個銀行帳戶，將登入資料交予對方，並存入約2,085萬元到該帳戶。她其後發現全部款項被轉到9個本地銀行帳戶，於是告知朋友，其後發現受騙並報警。

被捕31人年齡介乎21至74歲，大部分屬非華裔，包括17名外傭。（陳浩然攝）

被捕7男24女年齡介乎21至74歲，19人屬非華裔，包括17名外傭，其餘12人是本地人，報稱職業包括無業、送貨員、司機、家庭主婦等。各人涉嫌以欺騙手段取得財產罪、詐騙及洗黑錢等罪名，除已被起訴的兩人外，其餘被捕人已獲准保釋候查。

警料犯罪集團針對外傭 300至2,000元報酬誘提供戶口

余詩淇指出，被捕人絕大部分是傀儡戶口持有人，相關戶口共清洗逾850萬港元黑錢，當中有人稱對詐騙案件不知情。警方相信有本地犯罪集團針對不熟悉香港法例的外傭，以300至2,000元報酬利誘她們提供個人戶口作不法用途。警方正調查被捕人背後是否有犯罪集團操控，不排除有更多人被捕。

中區警區刑事調查第九隊主管偵緝督察余詩淇（陳浩然攝）

警方表示，外傭若在香港觸犯刑事罪行而被定罪，有可能影響日後的工作簽證或延長逗留期限申請，呼籲僱主教育外傭有關洗黑錢罪行的資訊。中區警區已透過相關領事館，發放防騙和反洗黑錢信息，亦在過去的周末進行宣傳行動，特別在外傭聚集的熱點派發宣傳單張，提醒他們勿為報酬而提供戶口予不法分子。

洗黑錢屬嚴重罪行，任何人知道或有合理理由相信任何財產的全部或部分，直接或間接代表任何人的犯罪得益，而仍然處理該等財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可判監14年及罰款港幣500萬元。市民可利用警方的「防騙視伏器」查閱防騙資訊，或輸入可疑社交媒體帳號、電話號碼、社交媒體帳號、電話號碼或收款虻號，評估詐騙風險。如懷疑已被捕，應立即報警或致電警務處24小時「防騙易熱線」18222查詢。