啟德7人酷熱下密閉空間灌石屎不適　工會:僱主需評估風險包括通風

今午（28日）1時許，啟德承豐道33號啟德郵輪碼7名工人在水缸灌石屎期間感到呼吸困難不適，當中一人疑一度陷入半昏迷，幸送院後回復清醒。據了解，7人當時一個面積僅100平方呎的密閉空間內工作，疑因空氣不流通及天氣酷熱導致不適。



工聯職安健協會副主席葉偉明指，倒石屎工作會產生高溫，如酷熱天氣在密閉空間工作，有機會出現通風不足問題。又指如果空間狹窄、通風差，而有多名工人同時工作，「（工人）本身都互相搶氧氣」。一般進行密閉空間工作前，僱主需要進行風險評估，如果通風欠佳，應添加風機等器材，減低工人中暑風險。總承建商協興建築有限公司指，該7名工人均配備適當裝備，現場亦有設置抽風及通風設施。



+ 2

工聯職安健協會副主席葉偉明表示，倒石屎工人在勞工處《預防工作時中暑指引》中屬重勞動工作，而倒石屎工作期間會產生高溫，若工作環境為密閉空間，尤其在酷熱天氣下，有機會出現通風不足導致中暑。葉表示現時不清楚事件中僱主有否盡一切可行方法降低意外風險，認為勞工處需調查清楚事件成因，讓僱主能汲取教訓。

密閉空間工作 僱主需進行風險評估

葉偉明表示據政府要求，進入密閉空間工作前，僱主需要進行風險評估，包括測量空間是否有有害氣體，如果空間狹窄、通風差，而有多名工人同時工作，「（工人）本身都互相搶氧氣」，因此僱主應要處理通風問題，令工人有新鮮空氣。葉偉明認為僱主在可行情況下，應考慮是否可選擇讓工人在較陰涼時間工作，以及添加器材例如風機等，避免同類意外發生。

而指引中亦列明僱主應為工人提供休息時間預防中暑，惟葉偉明認為指引無法完全符合所有工種或工序，例如部份地盤工作開始後無法隨時停止，因此僱主需要根據情況，盡其所能為工人減低中暑風險。

根據《預防工作時中暑指引》，當工作暑熱警告生效時，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力。僱主須在合理地切實可行範圍內，根據工作量、警告級別，為受影響的員工每小時安排休息時間。有關安排亦可在風險評估和採取適當防暑措施後作調整。

協興﹕全力配合警方及有關部門調查

協興建築有限公司回覆查詢指，今日中午時分，由協興承建的一項啟德住宅發展項目在進行水缸灌石屎工作期間，7名分判商工人出現不適症狀，其中一名工人不適暈倒，工程項目人員立即召喚救護車，將暈倒工人及另3名工人（33至45歲）一併送院。暈倒工人送院後已恢復清醒，情況穩定，另3名工人亦無大礙。

意外期間，該7名工人均配備適當裝備，現場亦有設置抽風及通風設施。協興現正全力配合警方及有關部門調查意外原因。

根據《預防工作時中暑指引》，當工作暑熱警告生效時，僱主須在合理地切實可行範圍內，根據工作量、警告級別，為受影響的員工每小時安排休息時間。（勞工處圖片）

據了解，7名男工人年齡介乎31至57歲，今早10時許開始在地盤地庫擬建為停車場的工地內，一個100平方呎的密閉空間內進行灌石屎工序，該密閉空間出入口僅2呎乘4呎。至下午約1時，各人感到呼吸困難，遂返回地面休息，其中一名年約34歲工人更疑陷入半昏迷，有人遂於1時07分報警求助。救援人員接報趕至為7名工人治理後，將一度昏迷的男工及另外3名不適工人送聯合醫院救治，餘下3人經檢查後毋須送院。

警方最初接報時，曾接獲通報指工人疑在聞到不明異味後感不適，但消防用儀器探測後，並無發現不明氣體，估計7名工人可能是因在酷熱天氣下於密閉空間工作，加上空氣不流通導致不適。