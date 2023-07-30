劉馬車疑襲網媒記者晚上到警署自首　涉襲擊致造成身體傷害罪被捕

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒，今日（30日）下午約6時許涉在荃灣荃新天地，襲擊網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒，梁臉部受傷送院。劉馬車事後離開現場，至今晚在天水圍警署自首。警方證實，已以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名27歲姓劉男子。



警方表示今日（30日）下午約6時許，警方接獲多個報案指，一名36歲姓梁男子在荃新天地疑被一名27歲姓劉男子拳打，鼻及面流血受傷，其後施襲男子沿楊屋道逃走，男事主清醒被送往仁濟醫院治理。經初步調查，27歲姓劉男子在天水圍自首，警員以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」將其拘捕，他現正被扣留調查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第四隊跟進。

消息指，「劉馬車」曾於網上詆毁梁男，指他與一名未成年少女發生性行為。其後他主動就事件聯絡梁男，相約親身見面向梁男道歉，兩人今日6時相約於荃新天地見面，而「劉馬車」在交談期間，突然襲擊梁男然後逃離現場。

據了解，被打男子為網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒，他到醫院接受治療。《香港01》記者於醫院尋獲梁，可見他鼻樑及右邊臉頰貼有膠布，眼鏡不知所終。他今日曾於網上平台進行直播，標題為「劉馬車又約我去吵交」，影片中段可見網名「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒在荃新天地現身，與梁並肩而行，其間劉馬車要求他停止拍攝，雙方未達共職，其間梁懷疑受襲。

據悉，於傍晚6時48分，警方亦接獲「劉馬車」致電999報案，指自己在荃新天地外襲擊一名男子，但他已經離開現場，稍後會到天水圍警署自首。劉馬車亦於相若時間在個人YouTube頻道開直播，標題稱他向港人道歉，並指自己遭人連日騷擾，忍無可忍，而他在直播中表示自己會自首。

「劉馬車」本年4月涉嫌非禮3名13至14歲女童，被控3項非禮罪。自5月起還押候審，保釋一度被拒，但於本月上周六他突然發佈新片宣佈暫時獲准保釋候查。