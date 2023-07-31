石籬六旬漢淋腐液傷兩消防員　署方：人員均穿着合適個人保護裝備

葵涌30日下午發生企圖自殺及傷人案。下午約4時半，警方接獲石籬邨石榮樓一名女子報案，指其65歲姓張父親企圖用剪刀自殘鎅肚及企圖跳樓。救援人員接報趕至，發現男事主反鎖自己在房內，並疑在消防員嘗試破門入屋期間，向單位鐵閘淋潑腐蝕性液體。兩名消防員在救人期間遭腐液灼傷受傷，其中一人傷及前臂及腳部，另一人肩膊及前臂受傷，均清醒送瑪嘉烈醫院救治。事件中消防曾開救生氣墊戒備，談判專家奉召到場游說。兩名消防員受傷後，在場人員向張男發出口頭警告不果，遂以胡椒噴劑制服他，送瑪嘉烈醫院治理，他並涉嫌傷人被警方拘捕。



消防處回應事件，指於2023年7月30日下午4時54分，接報到葵涌石籬（二）邨石榮樓一單位處理一宗「特別服務」。期間，涉事住戶向鐵閘淋潑懷疑腐蝕性液體，兩名消防人員因走避不及而受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理，送院時清醒，經治理後已出院。消防處福利組人員將會跟進兩名受傷屬員的福利事宜。事發時，所有消防人員均穿着合適的個人保護裝備。

警方回覆指，被捕男子姓張，65歲，為葵涌石籬（二）邨石榮樓的住戶。30日下午4時37分，警方接獲張的女兒報案，指父親在上址懷疑企圖以剪刀自殺。救援人員接報到場，張情緒激動並拒絕開門，消防嘗試破門入屋，其間張向上址鐵閘淋潑懷疑腐蝕性液體。兩名消防員懷疑被該些液體濺中受傷。警員向張發出口頭警告不果後，遂以胡椒噴劑制服。經初步調查，張涉嫌「傷人」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。其中一名消防員前臂、肩及大腿受傷；另一名消防員則手及腳受傷。兩名受傷消防員，與被捕男子，均清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。