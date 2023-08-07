黃竹坑爆水管阻南區出路　香港仔居民搭船去鴨脷洲轉港鐵大排長龍

黃竹坑道東行爆水管全線封閉，影響香港仔隧道交通，香港仔居民今早（7日）選擇搭船到鴨脷洲轉乘港鐵，利東港鐵站大排長龍。



+ 4

受黃竹坑爆水管影響，經香港仔隧道開往市區的巴士及小巴均須改道，經薄扶林道離開南區，以致香港仔海傍嚴重擠塞，香港仔行人天橋觀察不見龍尾。

此外，由於香港仔石排灣一帶沒地鐵站，而開往黃竹坑地鐵站的巴士及小巴亦受影響，不少居民改坐街渡到利東站離開南區。

運輸署宣佈因水管爆裂，黃竹坑道(往香港仔隧道方向)近甄沾記大廈的全線仍然封閉。以下受影響巴士路線須改道行駛：城巴巴士路線4, 37A, 38, 41A, 42, 47P, 48, 592, 70, 70P, 71, 72, 73, 76, 77, 77X, 78, 90, 90C, 97, 973, 99, 99X；過海巴士路線107, 107P, 170, 171, 171A, 171P, 671, 671X。

凌晨5時左右，黃竹坑道近甄沾記大廈對開，行車線位置爆水管，路面塌陷，大量黃泥水湧出。警方接報到場封路，水務署人員亦到場維修，初步得悉為食水管爆裂。