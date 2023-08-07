西隧易通行首個工作日　灣仔繞道交通意外　西隧間歇全線封閉

西隧實施易通行首個工作日，遇上灣仔繞道交通意外及黃竹坑爆水管事故，需要間歇全線封閉。運輸署提醒山道天橋往中環方向、干諾道西往中環方向、薄扶林道往中環方向、干諾道中天橋往灣仔方向十分擠塞，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。



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今日（7日）上午8時04分，中環及灣仔繞道發生交通意外，往灣仔方向近中區碼頭，一架私家車與電單車相撞，電單車司機手傷清醒。因交通意外，干諾道中天橋(往灣仔方向)近海港政府大樓的部份行車線封閉。干諾道中天橋(往灣仔方向)的車龍龍尾已到干諾道西近西區副食品批發市場。現時上址交通擠塞。

西隧實施易通行首個工作日，遇上灣仔繞道交通意外及黃竹坑爆水管事故，需要間歇全線封閉。

而因水管爆裂，黃竹坑道往香港仔隧道方向近甄沾記大廈的全線仍然封閉。以下受影響巴士路線須改道行駛：城巴巴士路線:4, 37A, 38, 41A, 42, 47P, 48, 592, 70, 70P, 71, 72, 73, 76, 77, 77X, 78, 90, 90C, 97, 973, 99, 99X；過海巴士路線:107, 107P, 170, 171, 171A, 171P, 671, 671X

運輸署指中環、上環及薄扶林一帶的交通預計較為繁忙。市民請使用港鐵服務。