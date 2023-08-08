新興大廈墮石屎｜住客呻外牆工程歷半年　傳巨響惹蚊鼠平台堆石屎

有57年樓齡的旺角新興大廈，今（8日）早9時許，有石屎從天而降，擊穿一輛九巴車頂，留下巨窿，幸無釀傷亡。屋宇署回覆指，初步懷疑是承辦商已移除的批盪墮下而導致今次事故。《香港01》記者下午到大廈內巡視，可見大廈11至17樓走廊多處亦有鋼筋外露，石屎未知是自然剝落抑或人手移除，但相關位置均以紅漆圈起作記認。

據指，警方於17樓樓層的安全網發現一個洞，懷疑是石屎墮下位置或被擊穿所致，暫未確定石屎從何而來。一名17樓住戶表示，其窗外設有平台，上周起聽到有工程，「日頭都聽到有聲，石屎跌落嚟，一舊接一舊，好大聲，日頭瞓唔到覺」，石屎跌落在平台，慢慢愈積愈多。事發後，有工人清理堆積在平台上的石屎。



17樓的住客楊小姐表示，維修工程已進行大半年，滋生不少蚊鼠，蟑螂、老鼠隨處走，升降機更頻繁損壞，不勝煩擾。由於外牆搭棚，她亦無法打開窗戶，只能開冷氣，無法晾曬衣物，陽光不足下亦令單位潮濕翳焗，她直指已計劃另覓地方搬遷，批評「（工程）遙遙無期，本來話兩、三個月，而家半年幾先開始做，跟住都唔知要幾耐，封住真係好躁，曬唔到太陽，好罨（up）悶」。

她續指，17樓外牆設有一個平台，可供工人走動，約9日前平台仍未見有任何雜物堆放，惟上星期開始她聽到有工程進行的聲音，不時聽到有石屎跌落的聲音，石屎大小不一，大部分像雞蛋大，亦有小量如手掌大小，「日頭都聽到有聲，石屎跌落嚟，一舊接一舊，好大聲，日頭瞓唔到覺」，至昨日下午她見到平台積放石屎，「都幾多吓，都大量」。今日意外發生時，她不在大廈內，回家後始知有石屎墮下擊中巴士，至上午約11時有警員上門調查，至下午便有工人在平台清理石屎。

屋宇署回覆查詢指，初步懷疑現場墜下的批盪屬有關承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪。屋宇署會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動 ，包括對違反法例規定的人士/註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。而警方經調查後，拘捕姓廖47歲大廈外牆搭棚公司負責人，涉嫌容許物件從高處墮下。

受事件影響，下午5時許，大廈對開一條行車線仍然封閉，警方拉起封條，該處的巴士站需要停用及移前繼50米。