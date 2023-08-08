3日開兩空殼公司　兩年設13戶口洗黑錢近$9億　39歲女售貨員被捕

一名月入僅1萬多元的39歲女售貨員，涉在3日內開設兩間空殼公司，其後在近兩年內利用13個公司戶口，清洗9億元黑錢。海關經過查後，今早（8日）突擊搜查荃灣一個住宅單位，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該名女子，並檢取一部手提電話和一批銀行文件。被捕女子獲准保釋候查，海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



被捕女子黑布蒙頭，由海關人員押走。（左朗星攝）

海關財富調查科督察伍思齊表示，涉案女子在2021年初的3日內，開設兩間公司並作為公司的唯一董事，其公司報稱從事進出口貿易，業務包括電子產品、服裝、傢俬等，惟部分公司業務重覆，引起海關懷疑。人員調查後發現兩間公司的登記地址無相關公司營業，公司亦無報關紀錄，故懷疑它們均屬空殼公司。

該女子其後在2021年5月至今年1月利用這兩間公司，在6間本地銀行開設13個公司戶口，開戶後即進行頻繁大額交易，涉及逾600個第三方公司戶口的近1800宗交易，收取近9億港元。但她收錢後「快入快出」，在短時間內轉走大部分資金到逾百個其他第三方公司帳戶。其中有戶口一日內收16筆共逾1,300萬元款項，同日即全數轉到其他第三方公司戶口，相信是用相關戶口作資金短暫過渡。另有資金從某個第三方公司戶口存入被捕人的公司戶口後，隔幾日便會轉回原有戶口，形為「調頭式交易」，上述兩種手法均屬常見的洗黑錢手法。

海關財富調查科督察伍思齊表示，被捕女子涉開設兩間空殼公司及13個公司戶口，與逾600個第三方公司戶口進行近1,800宗交易，清洗逾9億元黑錢。（左朗星攝）

海關調查後發現，涉案第三方公司很多都只是空殼公司，與被捕人的公司無實際業際往來，所有交易無報關紀錄。而報稱售貨員的涉案女子，每月平均收入只得1萬多元，卻處理總額近9億元的金錢往來，亦未能提供文件支持該批巨額交易，海關因此有理由相信她參與洗黑錢及從中獲利。據了解，涉案9億元分別以美元和港元匯款，牽涉的大部分是本地戶口，但部分公司業務與被捕女子的公司業務，以及公司之間的交易均完全無關，舉例有人會向報稱售賣電子產品的公司付款買家俬。

伍思齊稱，被捕女子每次收取的報酬為數千至1萬元，但海關仍在調查她是否在每次交易後均獲報酬。海關會循被捕人背景、資金來源及流向等，根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續調查，不排除有更多被捕。海關亦會就案件諮詢律政司意見，並視乎調查結果，向法庭申請充公相關犯罪得益及可變現財產。

海關財富調查科督察伍思齊表示，海關會就案件諮詢律政司意見，並視乎調查結果，向法庭申請充公相關犯罪得益及可變現財產。（左朗星攝）

海關呼籲市民無論有沒有酬報，均勿用自己銀行戶口為他人處理來歷不明款項，或借出戶口予他人使用。洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁14年，犯罪得益亦可被充公。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。