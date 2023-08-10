國安處拘10人涉612基金　葉寶琳被押至油麻地塔冷通書舍調查

警務處國家安全處今日（10日）拘捕10人，涉嫌與已解散612人道支援基金及組織「國難忠醫」等有關。消息指，被捕人為葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。國安處人員下午就案件，押解天主教正義和平委員會前幹事葉寶琳，到位於油麻地窩打老道一大廈的天主教書局「塔冷通心靈書舍」蒐證。

至下午約5時45分，身穿紅色外套、淺藍色長褲及拖鞋的葉寶琳鎖上手銬被押離大廈，再由警員帶走。她被押走期間面帶笑容，以右手展示「OK」手勢。警員並檢走電腦等證物。



葉寶琳於下午約5時45分被警員押解離開，她展示「OK」手勢。（歐嘉樂攝）

塔冷通心靈書舍負責人楊先生在警方離開書店後接受訪問。他表示，葉寶琳是書店職員，入職約兩個月，每周上班兩天。據他所知，葉今早在家中被捕，他與書店另外兩名職員得悉後，已有心理準備葉寶琳會被押到書店搜查。國安處人員今午約3時抵達書店，出示法庭搜查令入內蒐證，當時店內有客人看書，亦有人正在上書法班。警員一廈禁止看書客人及書法班學員離開，其後看書者需登記身分證資料後才獲准離場，書法班學員則毋須登記個人資料。

警方國安處人員今午押解天主教正義和平委員會前幹事葉寶琳，到位於油麻地窩打老道一大廈的天主教書局「塔冷通心靈書舍」蒐證，當時書店內仍有客人及書法班學員。圖為獲准離開的書法班學員。（梁偉權攝）

楊先生續稱，警員在店內顧客全部離開後才開始蒐證，在葉寶琳的座位搜查約一個多小時，檢走一部蘋果電腦、一部手提電腦及一部手機，但未有向楊或書店其他職員問話。

「塔冷通心靈書舍」負責人楊先生表示，警方國安處人員在葉寶琳的座位（圖）搜查約一個多小時。（梁偉權攝）

書店一名男職員形容，葉寶琳是「好有正義感嘅人，好關心弱勢嘅人，係一個好嘅天主教徒，會幫人」。他身旁一名女職員補充，葉平日在店內一般負責「好瑣碎」、文職、協助活動宣傳等，工作盡責，有空時亦會閱讀天主教書籍。被問及葉寶琳遭國安處調查，楊先生明言：「我哋完全唔怪葉小姐。」他稱早已知道葉寶琳曾任612人道支援基金職員，若她在完成調查後獲釋放，他亦「一定會」繼續讓她到書店上班，楊身旁的的女職員則解釋：「（案件）同呢度無關嘛。」

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警務處國家安全處表示，今日（8月10日）於全港多區拘捕4名男子及6名女子，年齡介乎26歲至43歲，涉嫌違反《香港國安法》第59條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動。警方調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

另外，據悉部分被捕人為反修例運動期間，專門為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」或其協助成立的團隊成員，組織被指曾公開承認接受612基金資助。

警方表示，根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，市民切勿以身試法。

2019年修例風波中成立的「612人道支援基金」，於2021年8月18日停止接受新個案，並在9月6日停止批出款項，而基金秘書處已於10月31日解散。基金仍會跟進停止運作後的各項善後工作，包括結算收支、聯絡有關申請人通知停止運作前之法律費用支援情況等。