國安處拘10人　涉612基金和「國難忠醫」有關　葉寶琳獲准保釋

警務處國家安全處前日（10日）拘捕10人，涉嫌與已解散的612人道支援基金及組織「國難忠醫」等有關，被捕人分別是葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。

當中前612人道支援基金職員葉寶琳今日（12日）凌晨獲准保釋離開馬鞍山警署，只見她雙手合十，未有回應記者提問，在友人接載下離開，社民連前主席黃浩銘等人亦在警署外守候。



警務處國家安全處當日表示，前日（8月10日）於全港多區拘捕4名男子及6名女子，年齡介乎26歲至43歲，涉嫌違反《香港國安法》第59條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動。警方調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

葉寶琳被警員押解離開，她展示「OK」手勢。（歐嘉樂攝）

另外，據悉部分被捕人為反修例運動期間，專門為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」或其協助成立的團隊成員，組織被指曾公開承認接受612基金資助。

警方表示，根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

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警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，市民切勿以身試法。

2019年修例風波中成立的「612人道支援基金」，於2021年8月18日停止接受新個案，並在9月6日停止批出款項，而基金秘書處已於10月31日解散。基金仍會跟進停止運作後的各項善後工作，包括結算收支、聯絡有關申請人通知停止運作前之法律費用支援情況等。