汝州街燒炭命案｜26歲男欠百萬賭債輕生　鄰居夫婦留醫ICU命危

深水埗汝州街一名無業青年在唐樓單位房間內燒炭輕生不治，波及屋內物件釀火警，導致大廈共5名住戶吸入濃煙不適，其中一對夫婦命危，留醫深切治療部。據了解，輕生的26歲青年姓梁，獨居於4樓一個百呎房間，他受強迫症困擾多年需覆診，並因賭波而欠下百萬元債務，疑因精神健康狀況及財政問題，承受巨大壓力，因而燒炭自殺。



涉事單位位於汝州街289號唐樓4樓，分間成多個房間出租，死者獨居於其中一個房間。事發於今日（12日）上午8時48分，單位冒出大量濃煙，多名住戶感到呼吸困難，報警求助。消防員及警方到場後，破門進入涉事房間後，發現該名青年倒在地上，臉部朝下，身旁有一個化寶盤，內有正在燃燒的木炭，相信因木炭燒毀了旁邊的各種物品導致火災，冒出大量濃煙，但火勢未波及其他房間。消防迅即將火撲熄。

事件中，共有2男3女住戶（年齡介乎29至74歲）因吸入濃煙不適，他們清醒被送往瑪嘉烈醫院、明愛醫院及廣華醫院求醫，惟當中與死者住同層的一對夫妻（29歲非華裔丈夫及43歲姓李妻子）因吸入過量濃煙，需留醫深切治療部，由醫護人員監測其情況，現時情況危殆。

事件由深水埗警區刑事調查隊跟進調查，探員曾登門調查，並於現場檢獲遺書。中午12時左右，死者父母亦到場助查，提供資料後由警車送走。深水埗民政事務處曾因應火警在南昌社區中心開放的臨時庇護中心，下午2時許，警方協助居民陸續回家，庇護中心亦暫停開放。

民建聯立法會議員鄭泳舜及深水埗區議員劉佩玉於火警後到場了解，並聯同警方代表登樓視察。劉佩玉指該幢唐樓屬三無大廈，沒有物業管理、雜物多、樓梯沒照明，一旦發生有火警，擔心居民逃生有困難。未來她會聯繫政府部門，盡力協助成立業主立案法團，提升消防安全。鄭泳舜則希望政府當局包括民政事務總署，協助這類有不少劏房的三無大廈，做好樓宇管理，並增設防火裝備。