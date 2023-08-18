深水埗T形路牌連環失竊　49歲無業男落網　盜取後以數千元轉售

豎立超過半世紀的舊式T字形街名牌，在深水埗區連環失竊。路政署證實一共有9個街名牌，懷疑被人非法移除。深水埗警區刑事調查隊跟進後，昨日（17日）在區內拘捕一名49歲無業男，涉嫌「連環盜竊」及「爆竊」。警方相信疑犯用簡單螺絲批工具拆除路牌，並以數千元港幣轉售他人收藏，失物暫未起回。警方嚴厲譴責相關行為，斥盜取政府公物十分自私。



深水埗刑事調查總督察黃世君交代案情。（梁偉權攝）

深水埗刑事調查總督察黃世君表示，今年7月起，相繼有市民發現在深水埗區內，多個於上世紀由政府部門安裝的T字形街名路牌，被人非法拆除及偷走。路政署得悉後，於8月初向警方報案。警方翻查大量閉路電視影像之後，鎖定其中一名男疑犯，相信涉及多宗區內爆竊案。據悉，男子用簡單螺絲批工具拆除路牌。

昨日（17日）傍晚6時15分，深水埗分區特遣隊警員於福榮街截獲該名疑犯。疑犯為一名49歲本地男子，報稱無業，於深水埗區內居住。經調查後，該名疑犯承認與上述路牌盜竊案及部份爆竊案有關。警方相信，該名疑犯偷取路牌之後，以數千元港幣價值，出售予不知名人士收藏之用。警方正調查疑犯是否單獨犯案，以及轉售方式，不排除有更多人被捕。

警方就事件作出嚴厲譴責，路牌是屬於政府公物，任何盜竊及破壞的行為均十分自私，同時亦會觸犯刑事法例。據悉，九龍大角咀區均出現路牌失竊案，警方現時未能起回失竊路牌，呼籲市民若有上述案件的相關資料，可以與深水埗警區刑事調查第5隊3661 8885聯絡。

根據香港法例第210章《盜竊條例》第9條「盜竊罪」，一經定罪，最高可判處監禁10年。若市民管有該批贓物舊式路牌，亦會觸犯香港法例第210章《盜竊條例》第24條「處理贓物罪」，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

T字形街牌屬於英國殖民年代之前的路牌設計，最早見於1910年後設立，根據十多年前的統計資料，全港大約有80個T形街牌，主要集中於舊樓林立的灣仔區、中上環及深水埗區，全部依附於舊唐樓或舊式建築物的外牆上，其中深水埗北河街曾是全港擁有最多T字舊路牌的街道，最高峰曾記錄到共有8個，及後因大廈重建及店舖裝修，不少街牌相繼消失。