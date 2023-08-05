消失的路牌｜深水埗半世紀T形街牌連環「失蹤」　路政署報警緝兇

富有特色的香港路牌引來內地客打卡熱潮下，港府提出要把握趨勢宣傳之際，見證香港大半世紀變遷、極具歷史價值的T形街道名牌，卻在政府缺乏維護及保育政策下，近期接連發生離奇「消失」事件。有關注香港路牌的保育人士發現T形街牌最集中的深水埗區，至少有三處地點、依附在舊樓外牆的多個街牌懷疑被人拆去，情況令人關注。



路政署回覆《香港01》查詢證實，該署早前巡查深水埗北河街、福華街、鴨寮街及基隆街時，先後發現5個舊式T字形街名牌懷疑被非法移除，因此已就事件報警。



多個T形街牌兩周內連環「失蹤」惹保育人士關注

在舊樓林立的深水埗區，為目前最多T形街道名牌的地區，多條街道都可見到這些舊路牌的蹤影。但有多名關注香港路牌的保育人士於最近兩星期，分別在基隆街、鴨寮街及北河街等，發現至少有4、5個依附在唐樓外牆的T形街牌離奇「消失」，於是拍下照片，並將消息發布至社交平台，引起多人關注，猜測是否有政府部門悄悄「回收」這些英殖時代遺留的歷史古物。

《香港01》記者周三（2日）到深水埗區巡視，發現的確至少有4個舊式T形街牌不翼而飛，分布於北河街與福華街交界、鴨寮街及基隆街。其中兩個分別印上「北河街」及「福華街」的街牌，原本鑲嵌在福華街與北河街交界一幢唐樓的一樓外牆位置，正正是老店「裕豐隆」窗簾舖的招牌上方，但該兩個街牌如今已被人拆去，轉角位的兩邊湖水綠色外牆，各留下一個十分明顯的T字痕迹。

老店上方失兩街牌 店員疑被人深夜拆走

由於街牌依附的位置離地約5米高，並非一般人爬梯便可接觸到，除非在外牆搭竹棚或者出動升降台車，才能拆走該組街牌。記者曾向「裕豐隆」查詢，但女職員稱不清楚是何時及甚麼人所為，上址近期亦沒有進行工程，她是被記者問起才察覺街牌已「消失」，懷疑較早前已被人拆走，她稱：「你唔講我都唔覺（失掉街牌），日頭唔見有人嚟過，應該係夜晚有人拆走咗。」

記者又在人來人往的鴨寮街近桂林街一段街角，在一列鐵皮牌檔上方，發現原本抬頭可見在唐樓騎樓外牆的一塊「鴨寮街」T形街牌，亦懷疑被人拆去，遺下一個T字印。

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另外，記者走到基隆街一幢唐樓地下，發現原本鑲嵌在大廈入口上方的「基隆街」T形街牌亦已被拆走，外牆遺一個T字形印，露出已呈發黃的廣告招紙，從內容及字體推斷，為上世紀50年代的學校招生廣告及川貝枇杷露廣告，疑被用來為T形街牌墊底。

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倖存T字街牌鋪塵變黑缺保養維護

記者亦有巡視區內其他街道，發現不少T形街牌都受到不同程度的耗損，例如在北河街與荔枝角道交界一間藥房上方，發現一塊「北河街」T形街牌掛在一幢唐樓轉角位的騎樓位置，但白底黑字的街牌在欠缺保養的情況下，顯得殘舊且沾上大量塵垢，在唐樓的鮮黃色牆壁襯托下更覺明顯。至於醫局街一間美容美髮店上方，亦有一塊「醫局街」T形街牌，但街牌隱身於唐樓的騎樓底位置，而且街牌破舊不堪，名牌幾乎變成灰黑色，加上閣樓外牆掛有不少衣物，很難看到「醫局街」三個字。

舊式街牌具保留價值 街坊嘆可惜：真係買少見少

在福華街工作的王先生對於有街牌被拆去感到驚訝，他嘆道：「可能係啲樓太舊，啲舊樓要重建都冇辦法㗎喇。」王先生認為舊式街牌十分值得保留，有其歷史價值，形容：「佢嘅歷史價值就係佢夠舊，𠵱啲路牌好多時會喺舊樓轉彎位、角位出現，係特色嚟。」

深水埗街坊關先生亦認為T形街牌相當有香港特色，現時買少見少，他形容：「平時冇為意，但係由細見到大，或多或少都有感情。」他又為舊式街道名牌日漸減少而感可惜，建議政府應加強保育。

在鴨寮街經營相機店23年的老闆阿炳質疑拆街牌是政府部門所為。（羅國輝攝)

店主質疑政府部門深夜「回收」街牌：想去英殖化

在鴨寮街經營相機店23年的老闆阿炳表示，本身不知道路牌被拆走，並質疑是政府部門所為，他說：「佢拆咗我哋都唔知，有時政府做嘢，唔係日光日白做，夜晚拆咗我哋都唔知。」他打比喻指，政府部門於國慶前在店舖上方掛上國旗亦不會告知店家，笑稱：「有時佢哋做法真係好鬼祟。」

他又對有半世紀歷史的街牌被拆而感到相當可惜，感慨地說：「咁直程係冇咗個特色，呢度鴨寮街嚟架嘛，你整個新嘅上去都冇晒特色，直程講句唔好聽就係去英殖化。」

其實T字形街牌屬於英國殖民年代之前的路牌設計，最早見於1910年後設立，根據十多年前的統計資料，全港大約有80個T形街牌，主要集中於舊樓林立的灣仔區、中上環及深水埗區，全部依附於舊唐樓或舊式建築物的外牆上，其中深水埗北河街曾是全港擁有最多T字舊路牌的街道，最高峰曾記錄到共有8個，及後因大廈重建及店舖裝修，不少街牌相繼消失。

根據路政署於2021年的紀錄顯示，「北河街」T形街牌當時共有4個，如今只剩兩個，買少見少。（利瀚庭FB影片截圖）

根據路政署於2021年6月回覆深水埗區議會的資料顯示，當時區內現在的舊式街牌共有18個，署方指全部經巡查均無異常狀況，位置分布於鴨寮街、福華街、基隆街、醫局街、北河街及九江街等，當時北河街仍有4個街牌，如今北河街只剩餘兩個。

團體促路政署嚴格執法 籲政府維護歷史路牌發展打卡點

一向有關注本港舊式街牌的長春社高級公共事務經理李少文向《香港01》表示，近日亦有留意深水埗區內接連有T形街牌離奇「失蹤」，他指很多街牌主要依附在舊樓外牆上，過去曾有工人在搭棚工程中把街牌拆去，港島區亦有一些街牌因位置較低，被人用工具拆走，所以不排除可能有人拆去街牌私藏。

他提醒市民，該些街牌實際由路政署所管理，即屬政府財物，若刻意破壞或拆走收藏都屬犯法。而該些街牌都有法例規管保護，任何人都不能用物件遮蓋街牌，即使在大廈外牆搭棚維修而遮擋街牌，事前都須先知會路政署，署方應派員監察過程以確保街牌的狀況。

其實近期常有內地旅客訪港時，喜愛搜尋富有香港特色的路牌「打卡」拍照，李少文認為除了這些T形街牌具歷史價值，也有很多路牌，例如一些手寫字體的路牌都極有觀賞價值，近年亦多了市民關注，建議政府落實保育政策，為該些路牌進行維護措施及宣傳推廣，發展旅遊扛卡點，並敦促路政署嚴格執法，教育公眾好好保護這些路牌。

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