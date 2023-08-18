嘉道理走失水巨蜥｜專家：全球第二大蜥蜴　勿主動接觸及食物引誘

嘉道理農場1.5米長水巨蜥「Aberdeen」走失一事，引起社會關注。園方呼籲市民助尋同時，亦勸喻切勿捕捉。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指，走失的水巨蜥又名「澤巨蜥」或俗稱五爪金龍，正或名稱為「圓鼻巨蜥」，為全球第二大的蜥蜴，體長可達3米、壽命可達30歲。他估計Aberdeen有可能仍在嘉道理農場、大帽山或林村等近水源位置，雖無攻擊性，但見到食物亦會有很大反應，市民如發現其蹤影，切勿主動接觸及以食物引誘，應盡快通知嘉道理農場職員。



黃朗研表示，水巨蜥屬《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（簡稱：CITES）》附錄二內的爬蟲類動物，管有或進出口這類瀕危物種，須向漁護署申請許可證。水巨蜥是繼科莫多龍後，全世界第二大的蜥蜴，體長可達至2至3米；而人工飼養的巨蜥，壽命可達20至30歲。黃朗研形容，今次走失的Aberdeen年約8歲，身長1.5米，可算是「青少年」巨蜥。

黃續指，水巨蜥大多分佈在東南亞地區，習慣游水、曬太陽或在矮木處休息，故一般會在水源附近生活。水巨蜥屬肉食性動物，會獵食小型哺乳類動物或鳥類等，活動範圍廣泛。

他估計，Aberdeen有可能仍在嘉道理農場、大帽山或林村等近水源的位置，雖然水巨蜥無攻擊性，但見到食物亦會有很大反應，市民如發現其蹤影，切勿主動接觸及以食物引誘，應盡快通知嘉道理農場職員。他指Aberdeen一直被飼養，未必怕人，但如進入林村等民居，有可能會與貓狗打架，故呼籲主人多加留意。

（嘉道理農場圖片）

如有任何關於水巨蜥Aberdeen的消息或目擊牠的行蹤，請即聯絡嘉道理農場：

電話：2483 7122 / 2483 7200

手機：6713 9881

電郵：fauna@kfbg.org

