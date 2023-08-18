加拿大抵港鷹嘴豆藏$2800萬大麻花　海關流浮山拘捕兩男

本周二（15日 ），海關港口及海域課人員早前透過風險評估，揀選一批由加拿大海運抵港貨物，其報稱為鷹嘴豆，發現內藏120公斤大麻花，市值超過2,800萬元。



案件與上周破獲的一宗大麻案雷同，利用真空包裝收藏毒品，並放在併裝貨櫃，掩人耳目。海關進行監控遞送行動，成功拘捕兩名男子。



港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察蘇嘉恩（左）及海關毒品調查科第一組指揮官張廣達（右）交代案件。（陳浩然攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察蘇嘉恩指，涉事貨櫃有11批貨物，當中報稱為鷹嘴豆的貨物，由加拿大住宅地址寄出，過往沒有海運記錄，而且入口貨物資料及單據並不齊全，加上加拿大是大麻合法國家，引起懷疑。

海關於葵涌海關大樓進行檢驗，在貨櫃最深處發現該批貨物。其後，X光影像顯示與報稱貨物不相符。人員開箱後，發現10數包經過多層真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試，貨物對大麻呈陽性反應。

案件交由海關毒品調查科作跟進，進行監控遞送行動，至昨日（17日）一名男子前往元朗物流中心付款，表示需要提取貨物，再指示司機將貨物送往流浮山偏僻路邊卸貨，而提貨人則登上另一輛私家車，緊隨送貨。

當貨物送到目的地，兩名男子隨即拆開貨物檢驗，海關人員見時機成熟，立即進行拘捕行動。兩名被捕男子分別為31歲及46歲，報稱為文員及自僱人士。一名男子負責提取貨物及安排物流 ，另一男則負責指示，兩人各被控企圖販運危險藥物罪，明日（19日）在屯門裁判法院提堂。

海關毒品調查科第一組指揮官張廣達指，估計該批毒品主要供應新界西地區。而今年1月至8月期間，海關破獲與大麻相關案件304宗，比去年同期96宗，上升2.2倍。而檢獲的數量為 1,100公斤，遠超去年同期檢獲的325公斤，有大幅上升趨勢。