北角碼頭誤殺｜死者上周釣魚曾與人爭執　遺孀哭訴：心似刀割咁痛

北角渡輪碼頭昨日（20日）發生誤殺案，兩名釣魚漢疑因爭位互毆墮海，其中61歲男子羅勝壽被救起，惟送院搶救後不治；而涉案的66歲姓陳男子涉嫌誤殺被捕。



死者羅勝壽的妻子未能接受與丈夫天人永隔，案發後茶飯不思、以淚洗面。她憶述，上周丈夫曾透露釣魚期間與人爭執，「（對方）話個地方係佢嘅，話個碼頭係佢嘅，趕佢（丈夫）走！」，夫婦向來鶼鰈情深，如今只剩羅太形單隻影，羅太失去經濟支柱，亦痛失精神伴侶，她撫摸愛貓捶胸嚎哭：「到而家都仲等緊佢返嚟‥‥‥我唔捨得呢個地方！我個心好痛，好似刀割咁痛！」



61歲羅勝壽生前與妻子鶼鰈情深。（受訪者提供）

死者羅勝壽與妻子相識廿載，約20年前於舊公司打工時邂逅，當時兩人同於一間升降機維修公司工作，羅生任職維修技工、羅太則任職清潔工。兩人直至2017年才拉埋天窗，其後更在北角置業共築愛巢，惟膝下無兒無女，兩人相依為命多年。

羅太指，丈夫為了二人的安樂窩，動用退休金作為置業首期，現時每月供款一萬多元。由於並非大富大貴，故退休後丈夫仍在地盤兼職或做散工，自己亦繼續任職清潔工，兩人更不時「拾荒」到附近天光墟擺賣幫補家計，故丈夫除是家中經濟支柱，亦是羅太的精神伴侶，她泣不成聲：「好不容易先有遮頭，要供20年，供咗6年……我到而家都仲等緊佢返嚟，唔返嚟我食乜飯？我唔捨得呢個地方！」

羅太指，丈夫除了養貓，生前亦熱愛釣魚，因離家近大多會去北角碼頭。約一星期前，丈夫回家後曾透露與人爭執，「佢（對方）話個地方係佢嘅，個碼頭係佢嘅，趕佢（丈夫）走！」。羅太聞言恐丈夫出事，立即好言相勸，「我話唔好同人哋嘈，多一事不如小一事，點會諗到咁大件事！」

羅指稱丈夫為人率直，但絕非暴躁；多年來亦只患有糖尿病，且十分熟水性，身體一向健壯。她憶述，警方昨日聯絡她時，指丈夫身上有傷口，詳細情況仍有待調查，惟她驚聞噩耗後已六神無主，「我覺得好似發緊夢，一啲都唔現實，冇可能發生喺我身上‥‥‥佢一走了之，掉低我喺度受苦受難，我個心幾痛，好似刀割咁痛‥‥‥點解會咁㗎？點解會咁㗎？」

警員到北角碼頭向魚檔詢問案發情況。（馬耀文攝）

事發於昨（20日）下午3時14分，警方接獲一名66歲姓陳男子報案，指他與一名男子在近北角邨里一碼頭爭執，兩人墮海並自行游回岸邊。其後，兩人再起爭執並第二次墮海，陳男自行游回岸邊，他清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。救援人員趕赴現場，消防在水底救起墮海的61歲姓羅男子，當時已陷昏迷，送往東區尤德夫人那打素醫院治理，於下午5時44分證實死亡。

經初步調查，人員拘捕該名66歲男子涉嫌「誤殺」，他現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警方指，東區警區重案組正調查案件，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 1685與調查人員聯絡。

據了解，兩名男子較早前因釣魚位置問題爭執，雙雙墮海後返岸，惟再次發生爭執墮海，其中陳男自行游回岸上，然到北角海關總部大樓報警，並表示不清楚對方情況。陳男隨後被送往東區醫院。消防及水警接報到附近一帶海面進行搜索，至下午約5時在案發地點附近的水底發現男子，他送院後證實不治。

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