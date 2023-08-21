機場11 SKIES商場地盤工觸電亡　姊斥二判商：無錢畀我哋辦身後事

機場航天城東路11 SKIES商場地盤上周六（19日）發生奪命工業意外，34歲電工方貴芬在假天花工作期間，懷疑觸電喪生。死者家屬今午（21日）與其生前任職的公司會面後，癱坐在路邊痛哭。死者胞姊哭訴父母白頭人送黑頭人，死者的妻兒亦頓失經濟支柱，連為辦理身後事的開支也難以負擔，惟地盤承建商未有慰問家屬，更斥死者所屬的「二判」公司，「咁大間公司都無錢畀我哋做身後事呀」。工業傷亡權益會指出，家屬希望地盤承建商在殮葬方面，以及家屬取得賠償前的生活費方面提供支援，他們要求的金額合理，惟承建商提出的金額未達家屬要求水平，工權會盼相關公司可「幫多少少」。



死者胞姊（左一）與父母（左三及左二）今午（21日）與地盤承建商會面後，癱坐馬路邊痛哭。（朱永倫攝）

由湛江來港的死者母親，今早與其他家屬到殮房認屍後激動暈倒；她與死者父親和胞姊今午與地盤承建商會面後，再次癱坐在馬路邊痛哭。死者胞姊泣訴弟弟只有30多歲，「大把前途㗎」，卻在今次事故中猝逝，令她失去弟弟、兩個孩子失去父親，父母更是「白頭人送黑頭人」，「佢身後事乜嘢都無交帶畀我哋呀，好可憐呀，佢走嗰時係一個人嚟㗎，我哋見唔到㗎！」

死者方貴芬（中）為家中經濟支柱，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲。

被問到家屬希望得到什麼補償，死者胞姊稱：「我要返個細佬呀，阿爸阿媽要返個仔呀！」她續說，現時死者父母和妻兒「連生活都成問題」，但幾間承建商均稱「無錢畀」，只是一直「拖時間，要查乜嘢查乜嘢」。胞姊反問，死者已在今次事故失去性命，「人命嚟架，要錢做乜嘢呀？」

死者胞姊（左一）與父母（左三及左二）今午（21日）與地盤承建商會面後，癱坐馬路邊痛哭。（朱永倫攝）

死者胞姊續稱，母親「最大嘅心願」就是盡快辦好死者身後事，讓他入土為安，而家屬明日（22日）會到地盤為死者招魂，惟他們「無錢搞呢啲嘢」，而承建商又「唔肯畀身後事錢畀我地」，胞姊更點名斥死者隸屬的「二判」公司「咁大間公司無錢畀我哋辦身後事」。她強調，身後事已是死者短短30多年人生的最後一程，目前家屬「無咩要求」，只望辦好此事，「希望大家畀個公道畀我」。

死者胞姊（白衣者）斥死者所屬的地盤「二判」公司「咁大間公司無錢畀我哋辦身後事」。（朱永倫攝）

事發地盤「大判」為協盛建築集團，死者則隸屬另一間「二判」公司。他是家中經濟支柱，上有父母，並與無業妻子育有11歲女兒和8歲兒子。工權會今午陪同死者家屬，與地盤幾間承建商商討善後安排。工權會總幹事蕭倩文在會面後表示，會面歷時近兩小時，家屬提出希望公司可支援死者殮葬費及得到賠償前的生活費，惟金額未達家屬所要求的合理水平；而家屬明日為死者招魂後，便要等日後上庭檢視有無人違反相關安全條例，以及將來賠償程序。蕭倩文指出，死者作為家中經濟支柱，孩子仍年幼，又要供養父母，工權會希望各承建商可「幫多少少」，釋出最大誠意協助死者家屬渡過難關。

工權會總幹事蕭倩文表示，死者是家中經濟支柱，孩子仍年幼，又要供養父母，工權會希望各承建商可「幫多少少」，釋出最大誠意協助死者家屬渡過難關。（朱永倫攝）

▼死者母親今早認屍後傷心暈倒▼



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事發於上周六（19日）下午3時19分，34歲方貴芬在涉事公司任職電工約一年，在機場航天城東路11 SKIES商場地盤離地3米的假天花工作期，懷疑觸電受傷暈倒。約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警，消防到場將他救下送院，惟他終告不治。

據悉死者原在內地任職電工，7年前由湛江來港後繼續從事機電工程方面工作，是家中的經濟支柱。據死者大舅黃先生所講，事發當天死者原本打算收工後到珠海陪妻子及子女吃飯，惟家人一直未接到他放工的消息，電話亦打不通，於是趕回其在香港的住所，在大門發現留有警方的聯絡字條才得知其死訊。家人未能清楚了解死因，只知死者工作時觸電，據警方向家屬透露，死者當時自行上天花工作，同事其後查看發現他昏迷不醒，警方到場後發現死者雙手變黑及脫皮，手指明顯「入電」被電電傷，身體又凍又僵硬，其後送院後證實不治。

▼案發當日現場情況▼



11 SKIES承建商協盛建築集團日前回覆《香港01》查詢表示，集團對赤鱲角航天城東路地盤發生的事故，導致一名外判員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同外判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。

勞工處向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤地下樓層（零區）的電力工作，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可復工。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。