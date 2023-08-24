慈正邨命案｜兩死者疑各自製造噪音　今年互相投訴共10次

慈正邨正旭樓昨日（23日）發生命案，兩名份屬樓上樓下街坊的85歲老婦及66歲男子身亡。警方今日（24日）交代案情指，兩人因為噪音問題互相投訴對方，今年已有10次記錄，昨日案發前女死者亦曾向管理處投訴，指受到男死者騷擾。據知，噪音問題已持續一段時間，女死者敲地板，男死者則敲天花板，雙方都曾製造聲響。



警方指，女死者是被人用利器襲擊致死，男死者則是吊頸自殺而死，在場檢取一柄斧頭，案件列為謀殺和自殺案處理。



黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪指，警方在昨日下午約4時接獲報案，指慈正邨正旭樓一樓層走廊有人受傷昏迷，警員到場發現一名老婦躺在地上，頭部及頸部有多處明顯割傷，懷疑被利器襲擊所致，現場牆壁及地板都有女子的血迹。救護員將傷者送往廣華醫院急救，但於4時46分證實死亡。警方在女子倒卧的位置發現一把與案有關的斧頭。

劉嘉豪形容，女死者後腦右方有六處、每條大概是10厘米的切割傷口，頸部中央位置則有3條約10厘米的切割傷口，以及左上臂亦有一些擦傷。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪（左）交代案情。（馬耀文攝）

經調查後，警方發現女死者與住在下層的男居民因噪音問題互相投訴，案發前女死者曾向管理處投訴受該男居民騷擾。警方於下午5時半前往男居民的單位，發現他在單位內用一條連接拖板的電線上吊，立即將他解下，並由救護車送往廣華醫院急救，至下午6時42分證實死亡。警員在男居民單位內檢取染血上衣，而他當時身穿的褲和鞋子亦有血跡。經初步檢驗，警方發現男死者的頸部有明顯的勒痕，相信是由該條拖板的電線所造成。

警方指，兩名死者獨居在單人單位，是樓上樓下的鄰居關係；二人並沒有精神病記錄，事件中雙方沒有任何財物損失，案發地點和二人單位亦沒有打鬥或搜掠過的痕迹。警方調查得知兩名死者今年都曾向大廈保安投訴對方製造噪音，合共10次，每次保安都有跟進。

警方現時未能夠確定兩者之死是否與噪音投訴有關，但理由相信女死者之死與男死者自殺，以及警方在場檢取的物件有一定關係，故將案件列為謀殺和自殺案處理，案件由黃大仙警區重案組第一隊接手跟進調查，暫時沒有人被捕。警方呼籲，若有任何市民對此案件有任何資料可提供，請即致電3661 6156與黃大仙警區重案組第一隊聯絡。