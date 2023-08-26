警瓦解黑幫犯罪集團　涉20案兼呃百分百貸款　拘11人涉洗錢$1.2億

警方於過去兩日（24及25日）展開行動代號為「千騎」及「雷霆2023」拘捕行動。行動中，警方成功瓦解一個由黑社會操縱的犯罪集團，搗破集團位於尖沙咀的行動基地及儲存現金的加密貨幣店，並以「洗黑錢」及「詐騙」罪拘捕5男6女，年齡介乎22至39歲，當中5人為集團骨幹成員，其餘6人為傀儡戶口持有人，涉案金額高達1.24億元。行動中，警方檢取約80萬現金，搜出多張銀行卡、近40部手提電話，多個公司印章，以及涉嫌用作詐騙的銀行文件、支票簿和數錢機等。部分被捕人有黑社會背景。



商業罪案調查科總督察莫麗瓊（左）、商業罪案調查科警司李慕賢（中）、商業罪案調查科高級督察周子軒（右）交代警方一連兩日洗黑錢行動。（黃偉民攝）

行動中，警方拘捕5男6女，其中有3名女子為非華裔人士。11名被捕人士報稱建築工人、售貨員、保險經紀、家庭傭工和無業等，當中5人為集團骨幹成員，其中1人自稱管理加密貨幣店；其餘6人是傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。行動中，警方在其中一名骨幹成員身上檢獲18萬元現金。被捕人士現正被扣留調查，調查仍然進行中，警方不排除會有更多人被捕。

成員攜現金到「加密貨幣店」儲放清洗犯罪得益

商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，行動當日，警方發現有集團成員親身由自己銀行戶口提取大量現金，擔當跑腿，交給骨幹成員。及後一名骨幹成員攜同現金，進入尖沙咀一間「加密貨幣店」，短暫逗留後便離開，埋伏在外的探員即時作拘捕。警方隨即調查該「加密貨幣店」，發現該店並無商業登記，亦無在港註冊的紀錄。警方相信該名報稱管理「加密貨幣店」人士是受到黑社會集團的操控，於店內幫忙接收和存放現金。

警方在店內檢取到多部手提電話、數錢機，並在一個夾萬發現60多萬元現金，相信這筆現金由集團成員存放在店內。行動中，警方亦發現有2名骨幹成員會定時現金送到店內存放，相信該批可疑現金為集團利用懷疑詐騙非法行為所得的犯罪得益，目的是為清洗黑錢。

經警方調查，該「加密貨幣店」並非正式售賣加密貨幣，而是黑社會集團的「榥子」，用作轉移及儲存資金，故警方能在夾萬內搜獲大量現金。警方將繼續追查該筆金錢的流向。

另外，警方亦搗破了集團位於尖沙咀的行動基地，檢取一些銀行文件、支票簿、數錢機、近40部手提電話及多個公司印章，相信是用作詐騙用途。

用假月結單呃政府「百分百擔保特惠貸款」

商業罪案調查科警司李慕賢表示，警方發現集團其中一名骨幹成員，利用自己作為董事的2間私人公司，分別使用虛假的月結單，申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取390萬港元，但警方及後成功阻止另一筆265萬元貸款。

莫麗瓊提到，警方對被捕人士進行財富調查，發現他們於去年10月至今年8月，涉嫌用最少52個戶口清洗超過1.24億港元。另外，警方亦發現整個犯罪團伙與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、 商業騙案、投資騙案及電郵騙案。警方現正調查及追查資金下落。

警方相信，該集團透過招攬及操控傀儡戶口，製造多重及分層交易，甚至利用傀儡的身份作行騙行為，再將犯罪得益存到自己的個人戶口，然後大量提出、儲存在「加密貨幣店」內作各種交易，以清洗犯罪得益及掩飾犯罪得益的來源及去向。

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商業罪案調查科高級督察周子軒表示，案件中有超過三分二的被捕人是傀儡戶口持有人。他指，該批被捕人士在網上見到廣告或經朋友介紹，接觸到聲稱可以透過收買戶口或搵快錢的工作，向犯罪集團提供自己銀行戶口或個人資料，以換取數百至數千元報酬。其戶口在短時間內被用作收取不同騙案的騙款，以及洗黑錢等非法用途，最終被警方拘捕。他呼籲市民，特別是年青人，「唔好租、唔好借、唔好賣」個人資料或戶口，以避免干犯任何洗黑錢相關罪行。

另外，周強調，犯罪集團利用無實際業務的空殼公司，提交虛假的銀行賬單以滿足政府推出的「百分百擔保特惠貸款」申請條件以騙取貸款，警方對此作出強烈譴責，並指警方會追究這類以欺詐手段騙取政府貸款的欺詐行為。警方將繼續與銀行業界、監管機構及強積金信託人等保持緊密合作，主動交換情報，對可疑戶口申請作出調查，將騙徒繩之以法。

警方提醒市民及企業，干犯串謀詐騙罪、欺詐罪及使用虛假文書罪，屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，呼籲市民勿因一時貪念，鋌而走險。另外，市民如果借出或出售其戶口，無論借用人或購買者是否認識；一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人亦可能干犯「串謀洗黑錢」罪，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年及罰款港幣500萬元。如市民遇到可疑電話、電郵、網址時，可使用警方推出的「防騙視伏APP」查其風險程度。如懷疑被騙，市民亦可到附近警署或致電警務處「防騙易熱線」18222查詢 。