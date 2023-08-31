警搗黑幫24小時網上賭博平台　拘42人包括主腦　涉洗黑錢達$3億

有黑幫操縱的犯罪集團一直宣傳及經營一個24小時運作的網上賭博平台，更聲稱該平台合法，誘導市民參與賭博。警方經調查後鎖定目標人物，並於昨日（30日）及今日（31日）一連兩日搗破該集團7個營運中心及拘捕21男及21女，包括集團主腦和骨幹成員，涉嫌串謀收受賭注和串謀洗黑錢。警方調查發現該平台每月收取的總投注額超過港幣2600萬元，而該集團亦利用傀儡銀行戶口清洗近3億元的懷疑犯罪得益。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪交代案情。（黃煦緻攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪交代案情指，警方較早前發現一個由黑社會操縱的本地犯罪集團，自2022年3月起營運一個24小時無間斷運作的網上賭博平台，讓賭客透過網頁或手機應用程式連結賭博平台進行網上賭博活動。該犯罪集團從中收受賭注及抽取佣金，獲取暴利。另外，該集團透過不同的社交平台、短訊、SMS和手機通訊程式主動宣傳其賭博平台，亦會利用佣金鼓勵一些已登記的賭客，邀請他們的朋友去註冊入局賭博。

賭客可透過轉數快或用加密貨幣充值點數，然後利用點數進行多種賭博活動，例如下注買體育比賽的輸贏；或玩涉及賭博成份的遊戲，例如老虎機、打魚機；又或是玩賭場內常見的活動，例如百家樂及21點等。賭客可將點數兌換成真錢或加密貨幣。

警方經調查後，發現該集團有明顯的分工和架構，集團主腦會聘請人員擔任不同崗位，包括管理賭博平台、客戶服務、兌換點數和處理犯罪得益等。集團亦會將網上賭博平台的伺服器存放在海外，企圖逃避警方的追查。集團在全港多區設置至少7個營運據點，每個據點都有獨立的功能，例如提供客戶服務、技術支援、核對點數、兌換和處理犯罪得益等。警方評估該網上賭博平台每月收取的總投注額超過港幣2600萬元，

警方在鎖定涉案人物和地點後，在8月30日至31日展開一連兩日代號為「飛雁」的拘捕行動，搗破該集團7個營運中心，並以串謀收受賭注和串謀洗黑錢的罪名，拘捕21男及21女（18歲至60歲），包括集團主腦和骨幹成員，以及傀儡銀行戶口的持有人。所有被捕人正被扣查，警方的拘捕行動仍在進行中，不排除有更多涉案人士被捕。

警方在營運中心檢獲合共69部電腦和240部手提電話，以及2部可以大量發送短訊SMS、俗稱「貓池」的設備。警方發現該集團所控制的傀儡銀行戶口在2022年的10月至今年的7月，總共清洗接近3億元的懷疑犯罪得益。

高迪形容，該集團一直以來明目張膽向外界大肆宣傳非法營運的網上賭博平台，並同時吹噓該平台合法，企圖誘導市民利用平台進行網上賭博活動。警方強調，在這些網上賭博平台賭錢，絕對觸犯香港法例，根據香港法例第148章《賭博條例》第8條，向任何非法收受賭注的人投注，無論收取賭注的地點是在香港或在香港以外的地方，均屬犯法，首次定罪最高可以被罰款1萬元和監禁3個月，如重複再犯罪，會被判更嚴重的罰款和監禁。