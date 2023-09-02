颱風蘇拉｜將軍澳屋苑窗戶被硬物撞碎　居民連夜維修上網求助

颱風蘇拉今（2日）仍然吹襲本港，八號東南烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效。昨晚（1日）本港多區建築物受強風吹襲，街道上不少雜物被吹到東歪西倒。有將軍澳居民上載打風期間爆玻璃的境況至社交媒體，有居民窗戶疑被硬物擊碎，玻璃散滿一地，又或窗戶出現滲水問題，場面十分狼狽。天文台表示，八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，呼籲市民切勿鬆懈防風措施。



將軍澳居民表示，有一支木飛至，令窗戶玻璃被撞爆，花了數小時才處理完畢，直言：「終於叫做頂得下」。從相片可見，玻璃碎滿一地，事主用木板遮擋窗戶遺下的大洞口。他指，幸好有貓網擋一擋，「如果唔係仲大鑊」。另外，亦有將軍澳居民上載一張疑似是小朋友睡房，窗戶同樣被硬物擊碎的相片，並向網民求助。相片中可見玻璃散滿床邊窗台位置，場面十分驚險。網民紛紛出謀獻策，著事主安置好小朋友、帶同貴重物品離開房間，及用床褥阻擋破損位置。《香港01》正向事主查詢。



有將軍澳居民上載一張疑似是小朋友睡房，有窗戶同樣被硬物擊碎的相片，並向網民求助。（Facebook:將軍澳主場/Billy Chan圖片）

當區區議員方國珊表示，根據以往經驗，如八號風球吹東風或東南風，西貢及將軍澳一帶均會大受影響，而昨晚10時至凌晨1時蘇拉吹襲本港時，風勢特別猛烈。她坦言，昨晚在社交平台多個將軍澳及日出康城群組看到網民上載爆玻璃的相片，而將軍澳播道書院亦爆玻璃。她坦言昨晚亦收到日出康城4期住戶的求助訊息，指睡房玻璃爆裂，亦有住戶的窗台出現滲水的情況。方國珊表示，日出康城屋苑管理處已設有「打風更」，為爆玻璃的住戶提供木板，暫時封住窗戶。