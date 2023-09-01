颱風蘇拉｜鴨脷洲邨利怡樓消防門吹爛　塌磚甩門框　房署圍封拆門

超強颱風蘇拉眼壁現橫過本港，十號颶風信號仍然生效，本港各區建築物受到強風吹襲，當中有南區區議員周五（1日）表示，鴨脷洲邨利怡樓有石屎倒塌，房屋署即時封閉現場，計劃颱風過後才能維修。



南區區議員林玉珍在facebook表示，「鴨脷洲邨利怡樓17樓安裝消防設施的石屎倒塌，通知房署後已即時封閉 ，風球除後維修」，並提醒「請上18樓的居民請小心！」

房屋署表示，鴨脷洲邨屋邨辦事處保安員於周五（1日）晚約10時30分巡查時，發現利怡樓18樓兩道消防門損壞，並已即時圍封相關位置及清理。經檢查後，屋邨辦事處沒有發現有人受傷或財物損失，亦沒有發現其他樓層的消防門出現損壞的情況。涉事的兩道消防門位處於當風位置，由於未能抵受颶風蘇拉的風力，因此防煙門框及相連的防火磚亦受損。

在周六（2日）上午，屋邨辦事處已安排承辦商拆除已損壞的防煙門，並會儘快完成相關維修工程。

政府表示，截至晚上8時，單是政府1823電話中心已收到37宗塌樹報告，康文署另接獲一宗；渠務署確認7宗水浸個案。另外據記者統計，截至晚上8時半，警方及消防亦已在多區接獲逾百宗塌樹或樹木有倒塌危險報案。