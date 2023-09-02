颱風蘇拉︱大澳水位上升　村民風雨中散步　稱蘇拉破壞力較少

颱風蘇拉昨晚（1日）掠過本港，八號東南烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效。天文台表示，受風暴潮影響，大澳及尖鼻咀水位會在今日（2日）正午12時左右升至海圖基準面以上3米多。



《香港01》記者由昨日留守大澳至今，觀察到颱風蘇拉對大澳的影響有限，大多數民居毫無損毀，街道只見被強風吹落的樹枝及樹葉，亦沒有水淹民居的情況。今早10時許，記者沿吉慶街到大澳侯王廟外視察，見到不少村民紛紛收拾店舖及在家門前打掃。至早上大約11時半，侯王廟外水位明顯上升，不斷有湧浪拍岸，甚至湧上大澳侯王廟外出空地，造成輕微水浸，並不時刮起幾陣強風，但並不影響居民的生活。



今早大澳侯王廟外空地水位上升，出現輕微水浸。（蔡正邦攝）

昨日早上有網民拍得侯王廟外水深及膝水，今早相同時間，侯王廟外只有輕微水浸，水深僅蓋過腳背。期間有警方、政府人員及消防車到侯王廟視察，短暫停留後便離開。

有村民無懼風雨前來散步，他表示今次漲潮不高，指每年農曆新年大初二亦如是，已經習慣，笑稱學傳統所說︰「水為財，踩踩好啲」。他提到，與上次造成本港嚴重破壞的颱風「山竹」比較，形容是次颱風蘇拉「還可以」，雖有威力，但對大澳的破壞較少。他笑指，昨晚颱風導致其電視天線吹歪，未能看電視。

▼昨日（1日）早上大澳水浸情況▼

