最少25人墮投資騙局　警甲級寫字樓拘主腦等19人　涉洗黑錢逾$3億

警方搗破以倫敦金投資業務作掩飾的本地詐騙集團，揭發集團以高回報、低風險作招徠，吸引市民開户進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，利用傳銷電話（Cold Call）誘騙至少25名受害人，墮「假投資」騙局，涉款400萬港元；詐騙集團同時利用50個空殼公司以及傀儡户口，過去一年多清洗3.2億騙款。警方於上周三及四（30日至31日）搜查詐騙集團位於九龍的甲級寫字樓辦公室，拘捕19名男女，涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪，包括主腦、多名骨幹成員、空殼公司負責人及懷疑傀儡戶口持有人。



+ 1

東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團於上年6月開始運作，集團主腦會先安排成員開設投資公司、租用商業大廈的辦公室及成立網站，為逃避警方及受害人追查，集團會在公司運作一段時間後將其倒閉，然後再開設新公司。集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受騙人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目，其間集團成員會訛稱自己是一名資深的投資經紀，以高回報、低風險作賣點，去誘騙受害人參與。

段玉衡指，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定户口，收取款項。其後，成員會利用一些應用程式幫受害人開設户口，部分受騙人更被游說簽署授權書，授權給經紀全權處理其户口。

東九龍總區重案組總督察段玉衡交代案情（朱永倫攝）

段玉衡表示，這些應用程式帳戶，只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係，所以騙徒從沒有為受騙人的款項作投資，他們只是虛構不同情境，騙取受害人的金錢；其中包括，騙徒會在户口進行不尋常的頻繁交易、買貨後長期持倉，目的是要收取高昂的交易費及持倉費用，受害人户口內的本金會隨這些費用，慢慢全數虧損。

騙徒亦會利用贏或輸錢的假象，再用語言攻勢哄騙受害人繼續投資，聲稱可以於短時間賺回損失，從而增大投資金額，但最終受害人想要取回本金時，會被騙徒以不同理由拒絕，甚至會收取高昂的行政費才可處理。此外，集團亦會以化整為零，多重轉帳的形式在空殼公司及「死士」的傀儡戶口清洗騙款。

商業罪案調查科督察梁佩筠（左）、東九龍總區重案組總督察劉浩德（中）、東九龍總區重案組總督察段玉衡（右）交代案情。（朱永倫攝）

警方於上周三及四（30日至31日）展開拘捕行動，期間於全港搜查多個處所，並於該詐騙集團位於九龍區的甲級寫字樓的投資公司，拘捕12男7女，年齡介乎25至42歲，涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪，當中包括主腦、多名骨幹成員、空殼公司負責人及懷疑傀儡戶口持有人。警方於行動中，檢取伺服器、搜出大量客戶投資協議書，紀錄超過1000個電話號碼、用作Cold call的電話紙、哄騙市民的電話對答台詞，亦於被捕人居所搜出大量現金及名貴珠寶手錶，並阻止集團轉移約150萬犯罪得益。

商業罪案調查科督察梁佩筠呼籲，巿民應盡量選擇有監管機構發牌之金融公司或銀行進行買賣，也可諮詢相關專業人士、家人及朋友意見。如有任何疑問，可致電24小時「防騙易18222」熱線與反詐騙協調中心人員聯絡。