有片｜大圍村公廁遍地「金牛」？　銀行名藏玄機　律師提醒勿亂執

今日（3日）網上瘋傳一段短片，可見元朗朗和路附近的大圍村公廁男廁，地面及尿兜滿佈面值1,000元的「金牛」紙幣。拍片者不禁驚呼：「緊要呀，遍地黃金呀！」惟鏡頭放大一看，可見「金牛」的銀行名稱為「影視銀行」，霎眼看幾可亂真，難怪遍地黃金卻無人問津。片段未有交代確實時間，惟今日傍晚《香港01》記者實地視察，在公廁內並無任何發現。



翻查資料，過往曾有不法分子持「影視銀行」的假鈔行騙。今年3月，澳門一名內地男子報稱被騙轉賬逾17萬元人民幣，卻換來兩疊「影視銀行」的假1,000元偽鈔。澳門司警經調查後，於路氹一酒店拘捕一名內地女「換錢黨」，合共搜獲309張假鈔。

執業大律師陸偉雄稱，雖不能確定片中偽鈔屬何種用途，但市民絕不能貿然印鈔，否則會觸犯香港法例，即使拍戲所用的道具鈔票，亦建議事先向金管局及警方申請，以免惹上官非。他提醒市民勿起貪念，如發現街上有鈔票，應立即通知警方處理，無論真鈔或偽鈔，均不能據為己有，如檢獲真鈔而拾遺不報，可觸犯盜竊罪；偽鈔更不能使用或收藏「留念」，因為管有偽鈔同樣犯法。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條，任何人製造、行駛或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，市民切勿以身試法。