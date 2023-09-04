長沙灣麻雀館遭群煞踩場　反黑組大舉掃蕩附近娛樂場所拘多人

長沙灣青山道223號一間麻雀館，今午（4日）疑因債務問題遭逾30名大漢「踩場」後，警方今晚在深水埗區一帶採取行動，到多間麻雀館等娛樂場所查牌，並拘捕一名被通緝的50歲女子。



警方指，截至今（5日）凌晨三時，已有拘捕9男3女被捕，年齡介乎29至67歲，涉嫌「非法集結」、「刑事毀壞」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等，並帶走數名男子返回警署通宵問話。警方表示正在追捕多名於較早前在長沙灣區一麻雀館內懷疑追數、搗亂的男子。



警方在深水埗元州街3間麻雀館查牌，並拘捕一名被通緝的女子。（王譚揚攝）

深水埗警區反三合會行動組人員今日（4日）晚上約九時在深水埗元州街一帶展開代號為「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的執法行動，大批機動部隊警員及便衣探員分乘警車和警隊戰術巴士到場，先後進入深水埗元州街20至22號、31至33號及14號、合共3間麻雀館，並要求在場者出示身分證供檢查，其間現場氣氛大致平靜。其後警員在元州街14號的麻雀館內，發現一名女子涉嫌欠交罰款被通緝，遂將她拘捕，押上警車帶署調查。搜查了區內多間麻雀館，以打擊活躍於區內的三合會相關活動及堵截其收入來源，行動中亦拘捕一名被通緝的五十歲本地女子。

警方正在追捕多名於較早前在長沙灣區一麻雀館內懷疑追數、搗亂的男子，並重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊有關三合會活動及其收入來源。

+ 2

今午約1時半，長沙灣青山道223號一間麻雀館突遭逾30名分別穿黑衣及白衣的大漢闖入「踩場」。據了解，事件與今年7月旺角另一間麻雀館被追數有關。消息稱，涉事長沙灣麻雀館其中一名股東「肥堅」，為上海仔門生、黑幫「和勝和」的前坐館，他早前入股的旺角麻雀館，疑上手股東欠債而遭人上門追數，對方討債無果，今日再到「肥堅」持股的長沙灣麻雀館搗亂。