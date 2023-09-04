長沙灣麻雀館遭30惡煞踩場　消息指股東為勝和前坐館「肥堅」

長沙灣青山道223號一間麻雀館，今午（4日）約1時半，突遭逾30名分別穿黑衣及白衣的大漢闖入「踩場」。據了解，事件與今年7月旺角另一間麻雀館被追數有關。消息稱，今日被踩場麻雀館的其中一名股東「肥堅」，為上海仔門生、黑幫「和勝和」的前坐館，他早前入股的旺角麻雀館，疑上手股東欠債而遭人上門追數，對方討債無果，今日再到「肥堅」持股的長沙灣麻雀館搗亂。



大漢闖入位於長沙灣青山道的麻雀館時，一名女子剛好經過門旁，她大吃一驚。（片段截圖）

從今日涉事的長沙灣麻雀館閉路電視片段見到，今午約1時半，超過30名分別穿白衣及黑衣、大部分戴上口罩的男子，突然步入麻雀館。大漢開門當下，一名懷疑是麻雀館職員的女子正好經過門邊，她立即避入店內。麻雀館內多名相信是顧客或職員的男女見狀，亦慌忙取回個人物品後離開。至於該批大漢闖入麻雀館後，有人拉跌或掟毀一些麻雀櫈，亦有部分人只是「行行企企」，隨後各人又陸續走向店門，似是預備離開麻雀館。

據悉，今日被搗亂的麻雀館其中一名股東為黑幫「和勝和」的前坐館「肥堅」，他早前接手旺角花園街102A至102C號另一間麻雀館的部分股分，惟股分的上一手持有人懷疑欠債達6,000萬元，今年7月遭多名持雙程證的湖南漢到場「追數」，惟各人當時未成事已涉嫌非法集結被捕，其後均報稱只是到場「看別人打麻雀」。懷疑有人不滿當時未能成功追數，今日遂派人到「肥堅」位於長沙灣的另一間麻雀館搗亂。

另外，警方於今日下午近5時半接報，指該間長沙灣的麻雀館外有約20至30人聚集，警方初步將案列作「發現可疑人」，派員到場調查。