葵涌工廈袋內藏屍案｜畏罪墮樓男嗜賭欠巨債　與同學夾租劏房娛樂

葵涌健康街萬利工業大廈昨午（6日）揭發袋內藏屍謀殺案，26歲姓周男子疑爆竊77歲姓范鄰居時被撞破，錯手殺死對方，其後在大窩口邨富靜樓畏罪墮樓身亡。消息稱，死者離婚多年，獨居工廈；周男則與兩名中學同學租用毗鄰單位作娛樂用途，但他為人嗜賭，欠下巨額債務。



葵涌揭發命案，今日（6日）下午1時42分，警方失蹤人口組於葵涌健康街一幢工業大廈單位內，發現有男子被藏屍於旅行袋內，重案組探員到場調查。（黃學潤攝）

77歲姓范死者育有一子一女，已離婚多年，與前妻和兒子甚少聯絡，獨居於葵涌萬利工業大廈9樓，平日主要與胞妹聯繫。上址是商用單位，分為兩間劏房，而周男則租用其中一間作日常娛樂用途，故雙方為鄰居。據了解，周男與兩名中學同學租用上址單位，他喜好賭博及有欠下大筆債務。

據悉，范翁已退休多年，他每日會在與家人的WhatsApp群組傳送用膳「打卡」照片，惟胞妹於（4日）中午時分，最後收到范翁聯絡後，便告失聯。胞妹於是前往范翁的居所查看，並在（5日）下午4時抵達，發現正門有被撬過的痕跡及扣有掛鎖鎖頭，其後向看更借用工具爆鎖進入單位查看，但不見死者，但發現有一個黑色旅行袋，放於手推車上，但胞妹卻不以為意，隨後便往葵涌警署報案，葵涌警署將案件列「失蹤人士」處理。

新界南失蹤人口調查組人員於昨日（6日）與范翁胞妹一同前往涉事單位，並發現放手推車的黑色旅行袋內已有血水滲出，打開發現死者被捆綁在內及已開始腐爛，死者於現場證實死亡，而隔壁劏房一名租用者同日亦收到周男的自殺訊息，並稱於范翁單位爆竊時被發現，爭執糾纏期間殺死了范翁。同日下午，大窩口邨富靜樓有人由高處墮下身還，被證實為該名姓周男子，案件由葵青警區重案組第一隊跟進。

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警方昨午分別在萬利工業大廈及大窩口邨調查，機動部隊人員及政府化驗所人員亦到工廈搜證。探員其後在工廈帶走一對年長男女助查。另一方面，亦有探員抵達葵涌邨碧葵樓調查，據悉上址單位為周男報住地址。

警方表示，正調查6日在葵涌發生的一宗謀殺及自殺案，案中一名77歲男子及一名26歲男子死亡，6日下午約1時15分，警方在葵涌健康街一工業大廈單位調查一宗失蹤人口案件期間，發現一名男子被藏在一個旅行袋內，該名77歲男子身體沒有表面傷痕，現場被證實死亡，同日下午約1時35分，警方接獲一名途人報案，指一名男子倒臥於大窩口邨富靜樓對開，懷疑他從高處墮下，人員趕赴現場，該名26歲男子昏迷被送往仁濟醫院治理，同日下午2時01分被證實死亡。

初步調查顯示，該名26歲男子懷疑曾進入該名77歲男子所居住的單位爆竊，但被撞破事件後，他懷疑殺害該名77歲男子。警方稍後將安排進行驗屍，以確定兩人的死因，葵青警區重案組正積極調查案件。