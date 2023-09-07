九巴車廠49歲車長被撞斃　涉案45歲車長落網　涉危駕等三宗罪被捕

九龍灣九巴車廠一名49歲男車長，今早（7日）被發現倒臥車廠行車道上，懷疑被車撞倒，送院搶救後不治；事後涉案司機及車輛不知所終。警方今日傍晚表示，一名45歲九巴男車長涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後不顧而去」、「意外後沒有報案」被捕，正被扣查。據了解，凌晨4時48分，涉案車長正在排車，懷疑倒駛期間不慎撞到正在天台取車的49歲男車長。捱撞車長頭部及腳部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於早上7時49分被證實死亡。



東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0262或3661-0277與調查人員聯絡。

+ 5

警方於今早7時23分接獲報案，指一名九巴男車長倒臥九龍灣臨華街1號九巴車廠天台行車道。車長被發現時腳部骨折，頭部亦被撞凹，陷入昏迷，送往聯合醫院搶救後不治。據事發圖片顯示，身穿紅黑色上衣的死者被撞倒後，右邊頭部有明顯傷口，血流披面，躺卧在地上。

據了解，死者49歲，為16M號九巴路線司機。他原於今早4時許當值，5時許未有如期出車，至上午7時半左右被發現倒卧在天台行車道上。案件由九龍東交通意外特別調查隊跟進。死者家屬與九巴職員陪同下到醫院了解情況，悲傷痛哭。

據了解，死者負責駕駛早更巴士，依照正常程序抵達九龍灣車廠報到，並前往車廠天台取車，及後在大約上午7時半，被發現倒臥在上斜前往天台行車道的出口位置，天台有足夠照明系統。初步資料顯示，死者懷疑較早時被另一輛巴士倒駛時撞到，該輛巴士由其他職員駕駛，設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。

九巴表示非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。九巴對今次意外感到非常哀痛和難過，對死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要的同事提供情緒支援及輔導。