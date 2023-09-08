黑雨水浸︱黃大仙龍翔道成澤國　工人到場開渠蓋疏導積水

天文台昨晚（7日）11時05分發生黑色暴雨警告信號，至今將近12小時，多區嚴重水浸。今早（8日）記者到黃大仙視察，見到黃大仙祠廟外樓梯形成瀑布，導致大量水湧進對開一段的龍翔道，造成嚴重水浸。龍翔道往觀塘方向有多車「死火」，被逼停在路邊，車龍有待疏散。現場亦有警員呼籲其他駕駛人士調頭，往天馬苑方向駛走，上址交通嚴重擠塞。

而黃大仙中心對開行人路及行車線水深亦一度淹過腳踝，行人及車輛均需涉水而行。有市民駕電單車上班，至龍翔道時惟前方有車輛「死火」被逼停下。



其後有渠務署工人趕到現場打開坑渠蓋，以疏導龍翔道積水。現場可見，當工人打開坑渠蓋後，積水形成一個大漩渦流，相信有助水位逐漸減退。



工人打開坑渠蓋後，積水形成漩渦流走。（黃學潤攝）

工人打開坑渠蓋後，積水形成漩渦流走。（黃學潤攝）

張先生由荃灣出發、駕電單車上班，他指最初道路大致暢通，至龍翔道時開始有水浸，及後駛到黃大仙中心巴士站對開，因前方有車輛「死火」被逼停下來。現場可見大量黃泥水向樂富方向湧至，他指「冇諗過塞得咁緊要」。

由於張先生任職服務性行業，為公司必要人員，故今日仍需照常上班，惟當他等到龍翔道回復暢通時，才收到老闆通知今日不用上班。他無奈指，昨晚已知道情況嚴重，政府應及早跨部門處理及安排人手預備，指「上次打風都準備咗」。

張先生因前方有車輛「死火」被逼停下來。（黃學潤攝）

黃大仙水浸情況

