黑雨水浸︱耀興道山泥傾瀉釀爆水管停食水　居民到超市搶購樽裝水

天文台昨晚（7日）晚上11時05分，發出黑色暴雨警告信號，至今已逾13小時。本港錄得多宗水浸及山泥傾瀉。筲箕灣耀興道對開全部行車線遭多塊巨石阻擋，加上沙石夾雜雨水形成黃泥水，由山坡沖落馬路及耀東邨耀明樓、耀貴樓對開位置，並湧入附近籃球場。據了解，現時耀明樓、耀貴樓、耀安樓及耀豐樓的食水供應受影響。土力工程處及水務署人員奉召到場處理，其中水務署人員正研究如何盡快修復供水設施，水車亦將會到場為居民提供用水。



住在的附近居民盧先生表示，今日（8日）中午12時許打電話到管理處了解，得悉因附近爆水管，大廈食水及鹹水暫定供應。因此，有大批市民紛紛到超市購買樽裝水。《香港01》記者到場視察時，發現貨架上只剩下少量樽裝水。



《香港01》記者到場視察時，發現貨架上只剩下少量樽裝水。（黃偉民攝）

工聯會立法會議員郭偉强及工聯會社區幹事吳清清有到場了解，他們表示附近有大批市民居住，當中更包括老人院，指有不少街坊及長者向他們表示「嚇親」及求助。郭偉强關注山流傾瀉是否會再發生，以及何時可以重新開通作為居民主要出入的耀興道。

他們亦指，受山泥傾瀉影響，耀明樓、耀貴樓、耀安樓及耀豐樓的食水供應受影響，有居民會到超市購買飲用水，他們將會協助長者搬運。另外，郭表示，待日後清理完畢，需要為涉事護土牆進行加固、恆常的維修及勘探。

工聯會立法會議員郭偉强及工聯會社區幹事吳清清有到場了解。（黃偉民攝）

筲箕灣耀興道山泥傾瀉



筲箕灣耀興道更發生山泥傾瀉，大量石塊擋路。（黃偉民攝）

筲箕灣耀興道更發生山泥傾瀉，大量石塊擋路。（黃偉民攝）