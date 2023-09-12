名人站劫案｜17歲少年講大話　否認認識賊阿哥　涉誤導警員被捕

尖沙咀廣東道16號「名人站」昨日（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去20隻、總值約370萬元的手錶，警方其後在飛鵝山拘捕一名19歲巴基斯坦籍少年，並起回全部失物。警方稱於昨晚在秀茂坪區再拘捕一名17歲巴基斯坦少年，涉嫌「誤導警務人員」，現正被扣留調查。



警方稱，17歲少年持本港身份證，並非闖入店舖行劫的一員。據了解，他是其中一名在逃劫匪的胞弟，警方調查期間他訛稱不認識通緝犯，被揭發後涉嫌「誤導警務人員」被捕。



案發於昨日下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。

19歲青年被捕後押返住所搜查。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署。案發約一個半小時後，警方成功於飛鵝山山腳，拘捕19歲巴基斯坦籍涉案青年；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

據了解，19歲青年與同黨乘私家車逃走期間中途落車，其後攜贓再搭的士往飛鵝山山腳匿藏等候同黨，結果未及分贓，便在百花林路飛鵝山匯豐變電站附近一樹下草叢被擒獲。警方其後拘捕多一名17歲巴籍少年涉嫌誤導警務人員。

▼劫匪在尖沙咀名人站犯案情況▼

